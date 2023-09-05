Top.Mail.Ru
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 1
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 2
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 3
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 4
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 5
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 6
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 7
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 8
Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 1
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 2
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 3
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 4
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 5
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 6
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 7
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 8
  • Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
4 230 руб.  5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645013
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Материал
пластик, полиуретан
Модель
ONYX BOOX Tab Ultra C Pro
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
80

Описание товара Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R

Эта обложка изготовлена из высококачественных и тактильно приятных синтетических материалов: износостойкого полиуретана, прочного пластика, добротной искусственной кожи. Она снабжена магнитным креплением для устройства и магнитым клапаном, благодаря которому стилус надёжно удерживается на торце читалки. На задней стороне обложки имеется специальное отверстие для камеры, а передняя часть этого аксессуара сконструирована таким образом, что при желании обложку можно легко сложить в подставку, выбрав один из двух возможных углов наклона. Кроме того, подобно прочим современным обложкам ONYX BOOX, эта модель обладает функцией автоперевода читалки в спящий режим. Когда вы будете закрывать крышку данной обложки, читалка будет сразу же засыпать, а когда крышка будет открываться, читалка будет автоматически переводиться из спящего режима в рабочий. Эта удобная функция позволяет экономить заряд батареи, но если она вам не нужна, её можно будет выключить в одном из разделов настроек устройства. Под конец стоит сказать, что вес данной обложки составляет 180 граммов, а её размеры идеально соответствуют размерам электронной книги ONYX BOOX Tab Ultra C Pro – и здесь же отметим, что эта обложка совместима только с данной читалкой (для ONYX BOOX Tab Ultra C, например, она не подходит).

Отзывы о товаре Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R

Источник: Яндекс Маркет
05.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мне бы всё-таки хотелось, чтобы углы были защищены, а так придётся читалку изолировать от всего в сумке и в дальнейшем носить аккуратно. Все пришло в целостности и сохранности, продавцу спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению, для этой книги только два варианта чехла
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в целом удобный, но стилус, несмотря на магниты, отваливается при переноске в сумке



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Материал
пластик, полиуретан
Модель
ONYX BOOX Tab Ultra C Pro
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Эта обложка изготовлена из высококачественных и тактильно приятных синтетических материалов: износостойкого полиуретана, прочного пластика, добротной искусственной кожи. Она снабжена магнитным креплением для устройства и магнитым клапаном, благодаря которому стилус надёжно удерживается на торце читалки. На задней стороне обложки имеется специальное отверстие для камеры, а передняя часть этого аксессуара сконструирована таким образом, что при желании обложку можно легко сложить в подставку, выбрав один из двух возможных углов наклона. Кроме того, подобно прочим современным обложкам ONYX BOOX, эта модель обладает функцией автоперевода читалки в спящий режим. Когда вы будете закрывать крышку данной обложки, читалка будет сразу же засыпать, а когда крышка будет открываться, читалка будет автоматически переводиться из спящего режима в рабочий. Эта удобная функция позволяет экономить заряд батареи, но если она вам не нужна, её можно будет выключить в одном из разделов настроек устройства. Под конец стоит сказать, что вес данной обложки составляет 180 граммов, а её размеры идеально соответствуют размерам электронной книги ONYX BOOX Tab Ultra C Pro – и здесь же отметим, что эта обложка совместима только с данной читалкой (для ONYX BOOX Tab Ultra C, например, она не подходит).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мне бы всё-таки хотелось, чтобы углы были защищены, а так придётся читалку изолировать от всего в сумке и в дальнейшем носить аккуратно. Все пришло в целостности и сохранности, продавцу спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению, для этой книги только два варианта чехла
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в целом удобный, но стилус, несмотря на магниты, отваливается при переноске в сумке


Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...