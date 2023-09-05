Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R
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Характеристики
Описание товара Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R
Эта обложка изготовлена из высококачественных и тактильно приятных синтетических материалов: износостойкого полиуретана, прочного пластика, добротной искусственной кожи. Она снабжена магнитным креплением для устройства и магнитым клапаном, благодаря которому стилус надёжно удерживается на торце читалки. На задней стороне обложки имеется специальное отверстие для камеры, а передняя часть этого аксессуара сконструирована таким образом, что при желании обложку можно легко сложить в подставку, выбрав один из двух возможных углов наклона. Кроме того, подобно прочим современным обложкам ONYX BOOX, эта модель обладает функцией автоперевода читалки в спящий режим. Когда вы будете закрывать крышку данной обложки, читалка будет сразу же засыпать, а когда крышка будет открываться, читалка будет автоматически переводиться из спящего режима в рабочий. Эта удобная функция позволяет экономить заряд батареи, но если она вам не нужна, её можно будет выключить в одном из разделов настроек устройства. Под конец стоит сказать, что вес данной обложки составляет 180 граммов, а её размеры идеально соответствуют размерам электронной книги ONYX BOOX Tab Ultra C Pro – и здесь же отметим, что эта обложка совместима только с данной читалкой (для ONYX BOOX Tab Ultra C, например, она не подходит).
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Достоинства:
Комментарий:
Мне бы всё-таки хотелось, чтобы углы были защищены, а так придётся читалку изолировать от всего в сумке и в дальнейшем носить аккуратно. Все пришло в целостности и сохранности, продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению, для этой книги только два варианта чехла
Достоинства:
Комментарий:
в целом удобный, но стилус, несмотря на магниты, отваливается при переноске в сумке
Отзывы о товаре Чехол для ONYX BOOX Tab Ultra C Pro, магнитный, коричневый, код: OCV0418R
Достоинства:
Комментарий:
Мне бы всё-таки хотелось, чтобы углы были защищены, а так придётся читалку изолировать от всего в сумке и в дальнейшем носить аккуратно. Все пришло в целостности и сохранности, продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению, для этой книги только два варианта чехла
Достоинства:
Комментарий:
в целом удобный, но стилус, несмотря на магниты, отваливается при переноске в сумке