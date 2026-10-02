Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R)
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Характеристики
Описание товара Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R)
Эта стильная обложка была разработана специально для читалки ONYX BOOX Poke 5. Устройство закрепляется в ней с помощью скрытых магнитов, это очень элегантное, удобное и вместе с тем надёжное крепление. Кроме того, встроенные в обложку магниты помогают удерживать крышку в закрытом положении, а заодно и обеспечивают автоматический перевод читалки в спящий режим при закрытии обложки (и, соответственно, автоматический вывод устройства из режима сна при её открытии). Материалы, использованные для создания данной обложки, отличаются высоким качеством и приятны как на вид, так и на ощупь. Это полиуретан и добротная искусственная кожа, которые легко чистятся и способны прослужить несколько лет. Более того, они ещё и достаточно лёгкие: вес обложки составляет всего 84 грамма. Наконец, здесь же можно упомянуть и ещё одно важное достоинство этого аксессуара – небольшие габариты, прекрасно соответствующие габаритам модели ONYX BOOX Poke 5, которая является одной из самых тонких и самых компактных 6-дюймовых читалок в мире. Примечание. В комплект поставки обложки входит только обложка. Электронная книга, которую можно увидеть на некоторых иллюстрациях, продаётся отдельно.
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