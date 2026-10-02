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Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R)

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Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 1
Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 2
Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 3
Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 4
Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 5
Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 6
Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 7
Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 8
Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 1
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 2
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 3
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 4
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 5
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 6
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 7
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 8
  • Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639034
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Размеры в упаковке, см
16х12х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R)

Эта стильная обложка была разработана специально для читалки ONYX BOOX Poke 5. Устройство закрепляется в ней с помощью скрытых магнитов, это очень элегантное, удобное и вместе с тем надёжное крепление. Кроме того, встроенные в обложку магниты помогают удерживать крышку в закрытом положении, а заодно и обеспечивают автоматический перевод читалки в спящий режим при закрытии обложки (и, соответственно, автоматический вывод устройства из режима сна при её открытии). Материалы, использованные для создания данной обложки, отличаются высоким качеством и приятны как на вид, так и на ощупь. Это полиуретан и добротная искусственная кожа, которые легко чистятся и способны прослужить несколько лет. Более того, они ещё и достаточно лёгкие: вес обложки составляет всего 84 грамма. Наконец, здесь же можно упомянуть и ещё одно важное достоинство этого аксессуара – небольшие габариты, прекрасно соответствующие габаритам модели ONYX BOOX Poke 5, которая является одной из самых тонких и самых компактных 6-дюймовых читалок в мире. Примечание. В комплект поставки обложки входит только обложка. Электронная книга, которую можно увидеть на некоторых иллюстрациях, продаётся отдельно.

Отзывы о товаре Чехол для ONYX BOOX POKE 5, магнитный, чёрный (OCV0395R)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Описание
Эта стильная обложка была разработана специально для читалки ONYX BOOX Poke 5. Устройство закрепляется в ней с помощью скрытых магнитов, это очень элегантное, удобное и вместе с тем надёжное крепление. Кроме того, встроенные в обложку магниты помогают удерживать крышку в закрытом положении, а заодно и обеспечивают автоматический перевод читалки в спящий режим при закрытии обложки (и, соответственно, автоматический вывод устройства из режима сна при её открытии). Материалы, использованные для создания данной обложки, отличаются высоким качеством и приятны как на вид, так и на ощупь. Это полиуретан и добротная искусственная кожа, которые легко чистятся и способны прослужить несколько лет. Более того, они ещё и достаточно лёгкие: вес обложки составляет всего 84 грамма. Наконец, здесь же можно упомянуть и ещё одно важное достоинство этого аксессуара – небольшие габариты, прекрасно соответствующие габаритам модели ONYX BOOX Poke 5, которая является одной из самых тонких и самых компактных 6-дюймовых читалок в мире. Примечание. В комплект поставки обложки входит только обложка. Электронная книга, которую можно увидеть на некоторых иллюстрациях, продаётся отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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