Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 213745
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Описание товара Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU)
Чехол PocketBook PBC-740-BKST-RU создан специально для модели 740. Он изготовлен в виде книжки, поэтому защищает устройство со всех сторон, в том числе и экран. В рюкзаке или сумке ридер не пострадает от соприкосновения с другими предметами, не «украсится» царапинами и потёртостями.
Изделие выполнено из прочной искусственной кожи и снабжено магнитным замком, чтобы крышка случайно не открылась. Девайс помещается в пластиковый ложемент, он надёжно прикрывает углы ридера. В случае падения на этих особенно уязвимых частях корпуса не появится сколов и трещин. Благодаря амортизирующим свойствам чехол смягчит удар и позволит избежать вибрации, которая может привести к поломке сложной «начинки».
Чехол PocketBook PBC-740-BKST-RU создан специально для модели 740. Он изготовлен в виде книжки, поэтому защищает устройство со всех сторон, в том числе и экран. В рюкзаке или сумке ридер не пострадает от соприкосновения с другими предметами, не «украсится» царапинами и потёртостями.
Изделие выполнено из прочной искусственной кожи и снабжено магнитным замком, чтобы крышка случайно не открылась. Девайс помещается в пластиковый ложемент, он надёжно прикрывает углы ридера. В случае падения на этих особенно уязвимых частях корпуса не появится сколов и трещин. Благодаря амортизирующим свойствам чехол смягчит удар и позволит избежать вибрации, которая может привести к поломке сложной «начинки».
Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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