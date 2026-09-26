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Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU)

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Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU) - фото 1
Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU) - фото 1
  • Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 213745
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Тип товара
Чехол
Материал
искусственная кожа, пластик
Модель
Pocketbook 740
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU)

Чехол PocketBook PBC-740-BKST-RU создан специально для модели 740. Он изготовлен в виде книжки, поэтому защищает устройство со всех сторон, в том числе и экран. В рюкзаке или сумке ридер не пострадает от соприкосновения с другими предметами, не «украсится» царапинами и потёртостями. Изделие выполнено из прочной искусственной кожи и снабжено магнитным замком, чтобы крышка случайно не открылась. Девайс помещается в пластиковый ложемент, он надёжно прикрывает углы ридера. В случае падения на этих особенно уязвимых частях корпуса не появится сколов и трещин. Благодаря амортизирующим свойствам чехол смягчит удар и позволит избежать вибрации, которая может привести к поломке сложной «начинки».

Отзывы о товаре Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU)




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Тип товара
Чехол
Материал
искусственная кожа, пластик
Модель
Pocketbook 740
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол PocketBook PBC-740-BKST-RU создан специально для модели 740. Он изготовлен в виде книжки, поэтому защищает устройство со всех сторон, в том числе и экран. В рюкзаке или сумке ридер не пострадает от соприкосновения с другими предметами, не «украсится» царапинами и потёртостями. Изделие выполнено из прочной искусственной кожи и снабжено магнитным замком, чтобы крышка случайно не открылась. Девайс помещается в пластиковый ложемент, он надёжно прикрывает углы ридера. В случае падения на этих особенно уязвимых частях корпуса не появится сколов и трещин. Благодаря амортизирующим свойствам чехол смягчит удар и позволит избежать вибрации, которая может привести к поломке сложной «начинки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол PocketBook для 740 черный (PBC-740-BKST-RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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