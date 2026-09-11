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Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево

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Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 1
Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 2
Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 3
Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 4
Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 5
Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 6
Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
  • Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 1
  • Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 2
  • Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 3
  • Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 4
  • Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 5
  • Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 6
  • Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 592004
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
250

Описание товара Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево

Элегантный чехол с тиснением из искусственной кожи. Имеет 2 кнопки Side Control для листания. Надежно крепится. Отправляет ридер в сон при закрытии, пробуждает при открытии. Качественные материалы.

Отзывы о товаре Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Описание
Элегантный чехол с тиснением из искусственной кожи. Имеет 2 кнопки Side Control для листания. Надежно крепится. Отправляет ридер в сон при закрытии, пробуждает при открытии. Качественные материалы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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