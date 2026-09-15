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Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2

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Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2 - фото 1
Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2 - фото 2
Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стилус
  • Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2 - фото 1
  • Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2 - фото 2
  • Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2
5 010 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Стилус
Материал
пластик
Модель
Pen 2 Pro
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
150

Описание товара Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2

Этот стилус отличается продуманной эргономикой и стильным дизайном. Он выполнен из синего пластика и дополнен оранжевым логотипом BOOX. К числу плюсов данного аксессуара можно отнести поддержку 4096 степеней давления, магнитное крепление, небольшой вес (19 граммов), мягкий и в меру тонкий наконечник (1, 6 мм), а также встроенный ластик (напоминающий своего аналогового собрата). Длина стилуса ONYX BOOX Pen 2 Pro равна 15, 5 сантиметрам, а его диаметр составляет чуть менее сантиметра. Здесь же заметим, что на этот аксессуар предоставляется стандартная годовая гарантия. В список совместимых с данным стилусом устройств входят все читалки ONYX BOOX с двумя тачскринами (емкостным и индукционным) и операционной системой Android версии не ниже 6.0. Имейте в виду, однако, что магнитное крепление функционирует только в случае с моделями Note 5, Note Air 2, Nova Air и Nova Air C. К прочим совместимым моделям данный стилус примагнититься не в состоянии, так они не снабжены соответствующими магнитными слотами. Под конец добавим, что наконечник на стилусе ONYX BOOX Pen 2 Pro можно самостоятельно заменить, если он износится

Отзывы о товаре Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Стилус
Материал
пластик
Модель
Pen 2 Pro
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Этот стилус отличается продуманной эргономикой и стильным дизайном. Он выполнен из синего пластика и дополнен оранжевым логотипом BOOX. К числу плюсов данного аксессуара можно отнести поддержку 4096 степеней давления, магнитное крепление, небольшой вес (19 граммов), мягкий и в меру тонкий наконечник (1, 6 мм), а также встроенный ластик (напоминающий своего аналогового собрата). Длина стилуса ONYX BOOX Pen 2 Pro равна 15, 5 сантиметрам, а его диаметр составляет чуть менее сантиметра. Здесь же заметим, что на этот аксессуар предоставляется стандартная годовая гарантия. В список совместимых с данным стилусом устройств входят все читалки ONYX BOOX с двумя тачскринами (емкостным и индукционным) и операционной системой Android версии не ниже 6.0. Имейте в виду, однако, что магнитное крепление функционирует только в случае с моделями Note 5, Note Air 2, Nova Air и Nova Air C. К прочим совместимым моделям данный стилус примагнититься не в состоянии, так они не снабжены соответствующими магнитными слотами. Под конец добавим, что наконечник на стилусе ONYX BOOX Pen 2 Pro можно самостоятельно заменить, если он износится
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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