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Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar

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Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 1
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 2
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 3
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 4
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 5
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 6
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 7
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 8
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 9
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 10
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 11
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 12
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 13
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 14
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 15
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 16
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 17
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 18
Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 1
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 2
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 3
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 4
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 5
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 6
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 7
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 8
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 9
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 10
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 11
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 12
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 13
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 14
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 15
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 16
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 17
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 18
  • Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638140
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х10
Вес, г.
500

Описание товара Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar

Видеорегистратор Sho-Me Combo 5 MSTAR способен выполнять запись происходящего на видео в формате HD и определять радарные сигналы в востребованных диапазонах, поэтому станет надежным дополнением в автомобиле. Он оборудован объективом с углом обзора 140 градусов и линзой на основе 6-слойного стекла для достижения детализированного изображения. На экране 2.31 дюйма можно с удобством просматривать отснятый материал. В Sho-Me Combo 5 MSTAR предусмотрена возможность установки карты памяти. Питание устройства осуществляется за счет бортовой сети и встроенного конденсатора при использовании кабелей. Крепление с присоской помогает прочно и легко зафиксировать видеорегистратор на стекле.



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Отзывы о товаре Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Sho-Me Combo 5 MSTAR способен выполнять запись происходящего на видео в формате HD и определять радарные сигналы в востребованных диапазонах, поэтому станет надежным дополнением в автомобиле. Он оборудован объективом с углом обзора 140 градусов и линзой на основе 6-слойного стекла для достижения детализированного изображения. На экране 2.31 дюйма можно с удобством просматривать отснятый материал. В Sho-Me Combo 5 MSTAR предусмотрена возможность установки карты памяти. Питание устройства осуществляется за счет бортовой сети и встроенного конденсатора при использовании кабелей. Крепление с присоской помогает прочно и легко зафиксировать видеорегистратор на стекле.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
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Отзывы


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