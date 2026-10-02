Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор с РД SHO-Me Combo 5 Mstar
Видеорегистратор Sho-Me Combo 5 MSTAR способен выполнять запись происходящего на видео в формате HD и определять радарные сигналы в востребованных диапазонах, поэтому станет надежным дополнением в автомобиле. Он оборудован объективом с углом обзора 140 градусов и линзой на основе 6-слойного стекла для достижения детализированного изображения. На экране 2.31 дюйма можно с удобством просматривать отснятый материал. В Sho-Me Combo 5 MSTAR предусмотрена возможность установки карты памяти. Питание устройства осуществляется за счет бортовой сети и встроенного конденсатора при использовании кабелей. Крепление с присоской помогает прочно и легко зафиксировать видеорегистратор на стекле.
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