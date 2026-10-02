Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II
Компактный видеорегистратор Silverstone весит всего 85 граммов — его почти не чувствует даже небольшая панель. Благодаря двум камерам он фиксирует дорогу и салон одновременно, а широкий угол обзора 140° не оставляет незамеченными важные детали по бокам автомобиля. Разрешение 1920x1080 гарантирует чёткую картинку, а встроенный микрофон записывает все происходящее со звуком. Удобный экран диагональю 1,5 дюйма позволяет сразу просматривать записи. Циклическая запись означает, что память никогда не переполнится — устройство само подменит старые ролики новыми. Датчик движения фиксирует все важные моменты, даже если машина припаркована. Видеорегистратор работает как от аккумулятора ёмкостью 150 мА·ч, так и от гнезда прикуривателя — вы не останетесь без записи в любой ситуации.
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Теги товара: Full HD (1080), С двумя камерами, С микрофоном, Мини
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Теги товара: Full HD (1080), С двумя камерами, С микрофоном, Мини
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