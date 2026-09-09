Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280489
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, г.
326
Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN
Компактный видеорегистратор SilverStone F1 А90-GPS CROD Poliscan имеет удобное магнитное крепление, GPS-информатор баз камер ГИБДД и создаёт записи с разрешением до 1920x1080 при 30 к/с.
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Компактный видеорегистратор SilverStone F1 А90-GPS CROD Poliscan имеет удобное магнитное крепление, GPS-информатор баз камер ГИБДД и создаёт записи с разрешением до 1920x1080 при 30 к/с.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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