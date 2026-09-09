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Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN

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Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 1
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 2
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 3
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 4
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 5
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 6
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 7
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 8
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 9
Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 1
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 2
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 3
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 4
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 5
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 6
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 7
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 8
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 9
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280489
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, г.
326

Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN

Компактный видеорегистратор SilverStone F1 А90-GPS CROD Poliscan имеет удобное магнитное крепление, GPS-информатор баз камер ГИБДД и создаёт записи с разрешением до 1920x1080 при 30 к/с.

Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 A90-GPS POLISCAN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Описание
Компактный видеорегистратор SilverStone F1 А90-GPS CROD Poliscan имеет удобное магнитное крепление, GPS-информатор баз камер ГИБДД и создаёт записи с разрешением до 1920x1080 при 30 к/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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