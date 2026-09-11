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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
2304х1296
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557856
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Sho-Me Combo Raptor WiFi, Провод питания, Присоска с быстросьемным креплением, сквозное питание, Руководство пользователя
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
2304х1296
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Датчик движения
Да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х12
Вес, г.
675
Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Raptor WiFi GPS ГЛОНАСС
Sho-Me Combo Raptor WiFi– Новая модель семейства SHO-ME на процессоре Ambarella A12-A35, оборудован скоростным WiFi модулем и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех. Мощное, быстросьемное крепление со сквозным питанием, надежно фиксирует устройство на стекле автомобиля. Новый дизайн и умный режим сьемки в режиме парковки, сохранит заряд вашего аккумулятора для надежного пуска в любых условиях! Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Raptor WiFi c GPS/ГЛОНАСС модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех.
Sho-Me Combo Raptor WiFi, Провод питания, Присоска с быстросьемным креплением, сквозное питание, Руководство пользователя
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
2304х1296
Датчик удара (G-сенсор)
да
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Наличие радар детектора
да
Датчик движения
Да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Sho-Me Combo Raptor WiFi– Новая модель семейства SHO-ME на процессоре Ambarella A12-A35, оборудован скоростным WiFi модулем и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех. Мощное, быстросьемное крепление со сквозным питанием, надежно фиксирует устройство на стекле автомобиля. Новый дизайн и умный режим сьемки в режиме парковки, сохранит заряд вашего аккумулятора для надежного пуска в любых условиях! Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Raptor WiFi c GPS/ГЛОНАСС модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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