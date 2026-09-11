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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501645
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Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС
Видеорегистратором с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi c GPS/ГЛОНАСС модулем Сигнатурный c модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех. Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO Note WiFi: Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов. Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне. Определение и сообщение о типе радарного сигнала искра/кордон / робот/ кречет/стрелка и др. Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений. Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат. База радаров и камер по всей России и странам СНГ. Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS. Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория». Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
Видеорегистратором с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi c GPS/ГЛОНАСС модулем Сигнатурный c модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех. Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO Note WiFi: Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов. Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне. Определение и сообщение о типе радарного сигнала искра/кордон / робот/ кречет/стрелка и др. Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений. Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат. База радаров и камер по всей России и странам СНГ. Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS. Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория». Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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