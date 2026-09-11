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Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС

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Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501645
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х11
Вес, г.
400

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС

Видеорегистратором с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi c GPS/ГЛОНАСС модулем Сигнатурный c модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех. Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO Note WiFi: Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов. Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне. Определение и сообщение о типе радарного сигнала искра/кордон / робот/ кречет/стрелка и др. Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений. Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат. База радаров и камер по всей России и странам СНГ. Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS. Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория». Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO GPS ГЛОНАСС




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Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Развернуть
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратором с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi c GPS/ГЛОНАСС модулем Сигнатурный c модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех. Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO Note WiFi: Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов. Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне. Определение и сообщение о типе радарного сигнала искра/кордон / робот/ кречет/стрелка и др. Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений. Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат. База радаров и камер по всей России и странам СНГ. Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS. Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория». Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
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Доставка
Отзывы


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