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Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature

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Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
130° (по диагонали)
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 227270
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Характеристики

Бренд
Inspector
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Конструкция
обычная, с экраном
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
130° (по диагонали)
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, г.
450

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature

Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature



Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature




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Характеристики
Бренд
Inspector
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Конструкция
обычная, с экраном
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
130° (по диагонали)
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
370
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Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature


Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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