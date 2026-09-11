Top.Mail.Ru
Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 1
Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 2
Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 3
Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 4
Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
6.86
Кол-во камер
1
Угол обзора
136°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2304x1296
Наличие радар детектора
да
  • Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 1
  • Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 2
  • Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 3
  • Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 4
  • Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494111
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистраторы
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Комплектация
регистратор, провод питания, GPS антенна, резиновые крепления к штатному зеркалу, руководство пользователя, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
6.86
Кол-во камер
1
Угол обзора
136°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2304x1296
Наличие радар детектора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х8
Вес, кг.
1.03

Описание товара Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo

Sho-Me Combo Mirror WiFi DUO прогрессивная модель комбо устройства Sho-Me в корпусе зеркала заднего вида с сигнатурным режимом фильтрации помех, камерой заднего вида и WiFi модулем. Мощный процессор обеспечивающий качественную видео сьемку, большой экран диагональю 7” и чувствительная патч антенна для детектирования маломощных сигналов с радарных комплексов, вместе образуют высокоэффективное устройство, которое помогает водителю при вождении автомобиля и позволяет избегать ненужных финансовых затрат!



Теги товара: Зеркало

Отзывы о товаре Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистраторы
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Комплектация
регистратор, провод питания, GPS антенна, резиновые крепления к штатному зеркалу, руководство пользователя, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
6.86
Кол-во камер
1
Угол обзора
136°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2304x1296
Наличие радар детектора
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Sho-Me Combo Mirror WiFi DUO прогрессивная модель комбо устройства Sho-Me в корпусе зеркала заднего вида с сигнатурным режимом фильтрации помех, камерой заднего вида и WiFi модулем. Мощный процессор обеспечивающий качественную видео сьемку, большой экран диагональю 7” и чувствительная патч антенна для детектирования маломощных сигналов с радарных комплексов, вместе образуют высокоэффективное устройство, которое помогает водителю при вождении автомобиля и позволяет избегать ненужных финансовых затрат!


Теги товара: Зеркало
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...