Top.Mail.Ru
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 6
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 7
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 8
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 9
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 6
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 7
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 8
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 9
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715803
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SHO-ME
Комплектация
Зарядное устройство Крепление
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
14х12х10
Вес, г.
250

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный

Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный



Теги товара: С Bluetooth

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SHO-ME
Комплектация
Зарядное устройство Крепление
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Датчик движения
Да
Описание
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный


Теги товара: С Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo MINI WIFI Pro GPS ГЛОНАСС черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...