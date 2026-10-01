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Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339

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Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 1
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 2
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 3
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 4
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 5
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 6
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 7
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 8
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 9
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 10
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 11
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 12
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 13
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 14
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 15
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 16
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 17
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 2
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 3
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 4
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 5
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 6
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 7
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 8
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 9
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 10
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 11
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 12
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 13
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 14
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 15
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 16
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 17
  • Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 
Начислим 388 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339
7 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Высота, см
31.2
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Ширина, см
8.2
Комплектация
устройство, выносная камера, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х7
Вес, г.
655

Описание товара Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339

NAVITEL MR255 Night Vision - зеркало заднего вида c видеорегистратором и дополнительной камерой заднего вида. Устройство поддерживает двухканальную запись в формате Full HD 1920x1080, сохраняя снятые материалы на карту памяти объемом до 256 Гб. Оно оснащено 5-дюймовым IPS-дисплеем, позволяющим просмотреть записанные видеофайлы прямо на экране видеорегистратора. Удобные крепления позволяют легко и быстро установить видеорегистратор на штатное зеркало заднего вида, что делает его практически незаметным.



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Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Высота, см
31.2
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Ширина, см
8.2
Комплектация
устройство, выносная камера, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Выносная камера
есть
Развернуть
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Описание
NAVITEL MR255 Night Vision - зеркало заднего вида c видеорегистратором и дополнительной камерой заднего вида. Устройство поддерживает двухканальную запись в формате Full HD 1920x1080, сохраняя снятые материалы на карту памяти объемом до 256 Гб. Оно оснащено 5-дюймовым IPS-дисплеем, позволяющим просмотреть записанные видеофайлы прямо на экране видеорегистратора. Удобные крепления позволяют легко и быстро установить видеорегистратор на штатное зеркало заднего вида, что делает его практически незаметным.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - по цене 7990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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