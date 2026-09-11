Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473572
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Описание товара Видеорегистратор TrendVision Proof PRO GPS
TrendVision Proof PRO GPS – двухкамерный Full HD видеорегистратор уникальной конструкции. На одной оси у него расположены две камеры, одна из которых вращается на 250 градусов. Такая конструкция позволяет одновременно записывать все происходящее и перед автомобилем, и внутри него. Стильный миниатюрный корпус позволяет скрытно установить регистратор, не переживая за безопасность автомобиля. Удобное крепление на присоске является поворотным и позволяет отрегулировать угол обзора основной камеры. Устройство станет идеальным спутником для водителей каршеринга - вы можете носить регистратор с собой, благодаря его миниатюрным размерам, и при необходимости доказать свою невиновность в случае обвинения от сервиса. Также будет полезно водителям доставки, такси и любого коммерческого транспорта.
TrendVision Proof PRO GPS – двухкамерный Full HD видеорегистратор уникальной конструкции. На одной оси у него расположены две камеры, одна из которых вращается на 250 градусов. Такая конструкция позволяет одновременно записывать все происходящее и перед автомобилем, и внутри него. Стильный миниатюрный корпус позволяет скрытно установить регистратор, не переживая за безопасность автомобиля. Удобное крепление на присоске является поворотным и позволяет отрегулировать угол обзора основной камеры. Устройство станет идеальным спутником для водителей каршеринга - вы можете носить регистратор с собой, благодаря его миниатюрным размерам, и при необходимости доказать свою невиновность в случае обвинения от сервиса. Также будет полезно водителям доставки, такси и любого коммерческого транспорта.
Видеорегистратор TrendVision Proof PRO GPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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