Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727648
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Характеристики
Бренд
Комплектация
GPS-антенна, автомобильное зарядное устройство, документация, микрофон, проводная кнопка блокирования файлов от перезаписи, саморезы, стяжки
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.21
Описание товара Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS
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Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
GPS-антенна, автомобильное зарядное устройство, документация, микрофон, проводная кнопка блокирования файлов от перезаписи, саморезы, стяжки
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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