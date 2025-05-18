Видеорегистратор TrendVision Combo F10
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор TrendVision Combo F10
TrendVision Combo F10 — модель 2025 года! 3 в 1: видеорегистратор с сигнатурным (без ложных срабатываний) радар-детектором и GPS/ГЛОНАСС-информером. Видеорегистратор обладает качеством съёмки Full HD (матрица GalaxyCore 2053) и возможностью подключения к смартфону по Wi-Fi. Радар-детектор имеет все актуальные на 2025 год сигнатуры камер, а также имеет 6 режимов работы. GPS/ГЛОНАСС-информер не только фиксирует дату, время и координаты на видео, но и имеет самые актуальные и полные базы камер / радаров, о которых предупреждает на дороге. Всё это - на ярком IPS дисплее с диагональю 3. Вместо обычного аккумулятора в устройстве встроен суперконденсатор — значительно более долговечный и приспособленный к большим перепадам температур.
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Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Достоинства:
Комментарий:
нормально за свои деньги. спутники находит с холодного старта максимум 30 сек. Минус в том, что нет настроек дистанции информирования до камеры.
Достоинства:
Комментарий:
отличный регистратор, базу обновил уже 1 раз. все видит все оповещает все определяет. качество на пятерку
Достоинства:
Комментарий:
регистратор супер, соответствует цене качества. В обращении нечего сложного все понятно, главное загрузить приложение на мобильный. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
возможно дорого, но я хотел сращу взять хороший антирадар и регистратор Часто надо ездить по 3 тыс км в командировку, стоят триноги, дешевле регистратор, чем штрафы)
Достоинства:
Комментарий:
отличный подарок всё работает ночью ещё не ездил а днем всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел приобрести подобный видеорегистратор с радар-детектором.Простота настройки меню.Всё просто супер.Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не успел подключить,но надеюсь всё будет норм. Доставка и упаковка всё на 5
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй в подарок, всё нравится но есть два нюанса- первый это зимой после запуска долго ищет спутники, второй ну когда уже уберут «контроль средней скорости» ?
Достоинства:
Комментарий:
Товар, хороший все работает
Достоинства:
Комментарий:
упаковка хорошая инструкция на русском языке отличная все ясно и понятно написано завтра поставлю проверю на трассе напишу. товар сделан добротно видно качество. wi fi в приложении на телефоне крайне мало настроек. сегодня пропустил треногу или я прослушал . завтра проверю. все треноги видит
Достоинства:
Комментарий:
почти 4 месяца в эксплуатации. рекомендую. мы аппаратом довольны
Достоинства:
Комментарий:
Упакован чётко. как работает, пока не знаю. Надеюсь что всё будет ок. Конечно хотелось что-бы продавец предлагал установку. Нашёл скрытую установку за 2000 руб.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги нормальный видеорегистратор, свои функции выполняет полностью. Простота настройки меню, разобрался сразу. на данный момент всё устраивает - в дальнейшем будем смотреть.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая пришла. Но по регистратору есть вопросы. Плюсы: все камеры видит предупреждает. Запись хорошая. Соотношение цена-качество-функционал близок к идеальному. Минусы: первый раз по Wi-Fi загрузилась прошивка и база камер. Но новое обновление, которое вышло на сайте, по вайфаю не загрузилось! Обновление баз камер сделал по старинке, загрузил файл на флешку с компа, тогда оно установилось на комбо устройство. Сам адаптер флешки оказался нерабочим. Пришлось использовать свой для подключения к компу. И 3-й "минус" со смартфона на рекомендуемом приложении TV Connect не получается посмотреть видеофайлы. Только по старинке, вытащив флешку и вставив ее в комп! Поэтому максимум 4 балла устройству.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный видеорегистратор с радар-детектором. Качество съёмки хорошее, номера как встречного так и попутного авто видно хорошо. О камерах какие есть у нас в городе предупреждает от 500м. триногу тоже видит, пару раз спас семейный бюджет от лишних растрат. Меню на Русском языке, интуитивно понятное без головникок. Обновление приходит на телефон практически каждую неделю, через вайфай скачивается на видеорегистратор, я человек в возрасте разобрался быстро. Запись можно посмотреть как на самом регистраторе так и на телефоне , предварительно скачав через вайфай. В комплекте идёт 2 крепления на лобовое стекло, присоска и кранштейн на скотче, под скоч идёт специальная статическая плёнка для удобного демонтажа скотча со стекла.
Достоинства:
Комментарий:
давно хотел приобрести. обзору почти ни мешает. цена доступная
Достоинства:
Комментарий:
отличный видеорегистратор с радар-детекторрм. хорошо что на супер конденсаторах а не на аккумуляторе. спутники ловит на ура. камеры определяет и оповещает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, работает, есть стабилизация.
Достоинства:
Комментарий:
всë работает сразу из коробки
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично кроме крепления, его бы магнитным и цены бы не бьыло.
Достоинства:
Комментарий:
отличный видео регистратор,начиная от упаковки и самое приятное это подарок. видно что продавец относится с уважением к покупателю! отличный товар,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар брали на подарок, всё просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Установили, ездием, штрафов от мародеров пока не поступало.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный видеорегистратор,все заявленные функции работают. Хорошо ведет себя на жаре и на морозе,проблем не выявлено. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
товаром остались довольны. подключился без проблем. в использовании 3 недели нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видео регистратор,только крепление лучше бы сделать на магнитах .
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует цена-качество.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально,на твердую четверку
Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision Combo F10
Достоинства:
Комментарий:
нормально за свои деньги. спутники находит с холодного старта максимум 30 сек. Минус в том, что нет настроек дистанции информирования до камеры.
Достоинства:
Комментарий:
отличный регистратор, базу обновил уже 1 раз. все видит все оповещает все определяет. качество на пятерку
Достоинства:
Комментарий:
регистратор супер, соответствует цене качества. В обращении нечего сложного все понятно, главное загрузить приложение на мобильный. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
возможно дорого, но я хотел сращу взять хороший антирадар и регистратор Часто надо ездить по 3 тыс км в командировку, стоят триноги, дешевле регистратор, чем штрафы)
Достоинства:
Комментарий:
отличный подарок всё работает ночью ещё не ездил а днем всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел приобрести подобный видеорегистратор с радар-детектором.Простота настройки меню.Всё просто супер.Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не успел подключить,но надеюсь всё будет норм. Доставка и упаковка всё на 5
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй в подарок, всё нравится но есть два нюанса- первый это зимой после запуска долго ищет спутники, второй ну когда уже уберут «контроль средней скорости» ?
Достоинства:
Комментарий:
Товар, хороший все работает
Достоинства:
Комментарий:
упаковка хорошая инструкция на русском языке отличная все ясно и понятно написано завтра поставлю проверю на трассе напишу. товар сделан добротно видно качество. wi fi в приложении на телефоне крайне мало настроек. сегодня пропустил треногу или я прослушал . завтра проверю. все треноги видит
Достоинства:
Комментарий:
почти 4 месяца в эксплуатации. рекомендую. мы аппаратом довольны
Достоинства:
Комментарий:
Упакован чётко. как работает, пока не знаю. Надеюсь что всё будет ок. Конечно хотелось что-бы продавец предлагал установку. Нашёл скрытую установку за 2000 руб.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги нормальный видеорегистратор, свои функции выполняет полностью. Простота настройки меню, разобрался сразу. на данный момент всё устраивает - в дальнейшем будем смотреть.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая пришла. Но по регистратору есть вопросы. Плюсы: все камеры видит предупреждает. Запись хорошая. Соотношение цена-качество-функционал близок к идеальному. Минусы: первый раз по Wi-Fi загрузилась прошивка и база камер. Но новое обновление, которое вышло на сайте, по вайфаю не загрузилось! Обновление баз камер сделал по старинке, загрузил файл на флешку с компа, тогда оно установилось на комбо устройство. Сам адаптер флешки оказался нерабочим. Пришлось использовать свой для подключения к компу. И 3-й "минус" со смартфона на рекомендуемом приложении TV Connect не получается посмотреть видеофайлы. Только по старинке, вытащив флешку и вставив ее в комп! Поэтому максимум 4 балла устройству.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный видеорегистратор с радар-детектором. Качество съёмки хорошее, номера как встречного так и попутного авто видно хорошо. О камерах какие есть у нас в городе предупреждает от 500м. триногу тоже видит, пару раз спас семейный бюджет от лишних растрат. Меню на Русском языке, интуитивно понятное без головникок. Обновление приходит на телефон практически каждую неделю, через вайфай скачивается на видеорегистратор, я человек в возрасте разобрался быстро. Запись можно посмотреть как на самом регистраторе так и на телефоне , предварительно скачав через вайфай. В комплекте идёт 2 крепления на лобовое стекло, присоска и кранштейн на скотче, под скоч идёт специальная статическая плёнка для удобного демонтажа скотча со стекла.
Достоинства:
Комментарий:
давно хотел приобрести. обзору почти ни мешает. цена доступная
Достоинства:
Комментарий:
отличный видеорегистратор с радар-детекторрм. хорошо что на супер конденсаторах а не на аккумуляторе. спутники ловит на ура. камеры определяет и оповещает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, работает, есть стабилизация.
Достоинства:
Комментарий:
всë работает сразу из коробки
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично кроме крепления, его бы магнитным и цены бы не бьыло.
Достоинства:
Комментарий:
отличный видео регистратор,начиная от упаковки и самое приятное это подарок. видно что продавец относится с уважением к покупателю! отличный товар,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар брали на подарок, всё просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Установили, ездием, штрафов от мародеров пока не поступало.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный видеорегистратор,все заявленные функции работают. Хорошо ведет себя на жаре и на морозе,проблем не выявлено. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
товаром остались довольны. подключился без проблем. в использовании 3 недели нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видео регистратор,только крепление лучше бы сделать на магнитах .
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует цена-качество.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально,на твердую четверку