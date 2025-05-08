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Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT

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Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 1
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 2
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 3
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 4
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 5
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 6
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 7
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 8
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 9
Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
10
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 4
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 5
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 6
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 7
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 8
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 9
  • Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
11 190 руб.  12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473569
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Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.2
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Ширина, см
26
Комплектация
видеорегистратор, дополнительная камера, аксесуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
10
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х6
Вес, г.
910

Описание товара Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT

Передовое зеркало-видеорегистратор с функцией SpeedCam и двумя камерами - TrendVision MR-810 GT. Устройство построено на базе производительного процессора Mstar 8336n и оснащено отлично зарекомендовавшей себя матрицей – GC2053. Такая начинка позволяет видеорегистратору записывать видео в разрешении вплоть до 2к. (В один канал). Видеорегистратор комплектуется выносной fullHD камерой с функции парковочного ассистента. Используя TrendVision MR-810 GT, вы можете быть уверен в том, что устройства контроля не застанут вас врасплох. Выносной GPS-модуль с функцией SpeedCam гарантирует стабильное соединение со спутниками, а часто обновляемая база данных несет себе информацию о местоположении практически любых камерах и радарах.

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой видеорегистратор.Но не пойму,почему он при заглушенной машины беспрерывно включается и выключается сам,так может и сломаться?! Наверное еще не разобралась в настройках,хотя не первое зеркало.Посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Мария Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольно. Днём когда идёт запись, в зеркале видно что сзади. Там где автобус белый блик идущей сзади машины. Удобное меню, легко настроила часы. Удобный интерфейс. Легко переключить экран. Картинка четкая, хороший обзор. Единственный минус, в движении дрожит зеркало. Надо просто привыкнуть. Зеркало затемнённое, пока непривычно, но наверно это к лучшему, не так будут светить сзади.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро всё целое упаковано хорошо поставил все работает спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Роман О.

Достоинства:


Комментарий:
как установлю, дополню отзыв, брал по отзывам. Установил, вроде всё устраивает но есть но:идёт вибрация по зеркалу не много напригает, и старая камера моя не подключается, хотя разъём подходит
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Зеркало очень понравилось, легко подключать, функционирует тоже отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Милана М.

Достоинства:


Комментарий:
приехал упакован хорошо,все вроде работает,пока пытаемся понять как)) вызвала спеца,сижу жду полной настройки.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее зеркало с хорошим качеством картинки, жаль только, что картинка с задней камеры заметно хуже чем передний. очень понравилось что GPS автоматически подгружает всё, включая время дату и в том числе видимо карту расположения разных радаров детекторов. и предупреждает женским голосом вполне приятным ненавязчиво о приближении к возможным радарам, так как это не радар-детектор который лает на любую сигнатуру даже помехи и прочее частоты что очень сильно раздражать начинает уже на второй день, это зеркало сообщает только в нужный момент и только там где есть камера или радары. ещё очень понравилось, что зеркало не искажает отражение в нём и когда пользуешься им просто как зеркалом и к тому же не сильно затемняет картинку, что позволяет его использовать даже при тонированных задних стёклах, то есть в него хорошо видно как в обычное зеркало даже через тонировку, по ощущениям почти так же как обычная салонное зеркало только с небольшим затемнением. есть опыт использования более простой и старой модели этой же фирмы, там было лёгкое искажение и затемнения было гораздо сильнее
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид очень хорошо, еще не устанавливал
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
супер! очень нравится, пользуемся с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя.все работает GPS подключился работает точно. скорость показывает одинаково со спидометром.камеры показывает. только когда смотришь запись через видеорегистратор она растянута.не знаю должно так быть или нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
упакован отлично, все работает,камера имеет отличный вид. комплектация отличная. рекомендуем.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Давыденко Виктория Владимировна

Достоинства:


Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в РО
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился. Все работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Ксения И.

Достоинства:


Комментарий:
только установили.Не ожидали, что камеры двигаются при помощи свайпов на экране.Это просто потрясающе.Как зеркало немножко темновато, но все видно.Ночью легко читаются номера машин, которые едут сзади.Правда разряжается за 40 мин полная батарея(когда стояла на стоянке, при отключенном питании).В целом впечатление хорошее.Предустановлен женский голос, подсказывает все радары и ограничения.Хороший помощник
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день. Получил посылку, комплектация полная согласно описанию. Установил регистратор на штатное зеркало. Подключил заднюю камеру и GPS. Подал питание через прикуриватель. Включил, через 20 секунд включился обнаружились спутники. Всё работает без проблем. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатления пока хорошие. Сколько проработает другой вопрос.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Видеорегистратор отличный! Подключили без проблем, своевременно предупреждает о радарах, связь c gps, соответственно карты обновляются автоматически!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Регистратор хороший всё работает по описанию как положено спасибо
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2024
Шкуренко В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго выбирали регистратор, остановились на этом, остались довольны выбором.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший видеорегистратор. В своем ценовом диапазоне считаю это один из лучших вариантов. Простой, удобный и надежный, без лишних функций.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену можно было и схему подключения приложить, благо уже не первый раз приходиться таким заниматься. И в инструкции сразу прописать порядок обновления дорожных камер и предусмотреть в конструкции съемный GPS модуль, а не приклеивать его намертво к машине. С ночной съмкой у камеры заднего вида дела обстоят никак. Не видит она при слабом освещении ничего. В остальном доволен.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, шикарно подходит для подарка



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Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.2
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Ширина, см
26
Комплектация
видеорегистратор, дополнительная камера, аксесуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
10
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Выносная камера
есть
Развернуть
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Передовое зеркало-видеорегистратор с функцией SpeedCam и двумя камерами - TrendVision MR-810 GT. Устройство построено на базе производительного процессора Mstar 8336n и оснащено отлично зарекомендовавшей себя матрицей – GC2053. Такая начинка позволяет видеорегистратору записывать видео в разрешении вплоть до 2к. (В один канал). Видеорегистратор комплектуется выносной fullHD камерой с функции парковочного ассистента. Используя TrendVision MR-810 GT, вы можете быть уверен в том, что устройства контроля не застанут вас врасплох. Выносной GPS-модуль с функцией SpeedCam гарантирует стабильное соединение со спутниками, а часто обновляемая база данных несет себе информацию о местоположении практически любых камерах и радарах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой видеорегистратор.Но не пойму,почему он при заглушенной машины беспрерывно включается и выключается сам,так может и сломаться?! Наверное еще не разобралась в настройках,хотя не первое зеркало.Посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Мария Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольно. Днём когда идёт запись, в зеркале видно что сзади. Там где автобус белый блик идущей сзади машины. Удобное меню, легко настроила часы. Удобный интерфейс. Легко переключить экран. Картинка четкая, хороший обзор. Единственный минус, в движении дрожит зеркало. Надо просто привыкнуть. Зеркало затемнённое, пока непривычно, но наверно это к лучшему, не так будут светить сзади.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро всё целое упаковано хорошо поставил все работает спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Роман О.

Достоинства:


Комментарий:
как установлю, дополню отзыв, брал по отзывам. Установил, вроде всё устраивает но есть но:идёт вибрация по зеркалу не много напригает, и старая камера моя не подключается, хотя разъём подходит
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Зеркало очень понравилось, легко подключать, функционирует тоже отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Милана М.

Достоинства:


Комментарий:
приехал упакован хорошо,все вроде работает,пока пытаемся понять как)) вызвала спеца,сижу жду полной настройки.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее зеркало с хорошим качеством картинки, жаль только, что картинка с задней камеры заметно хуже чем передний. очень понравилось что GPS автоматически подгружает всё, включая время дату и в том числе видимо карту расположения разных радаров детекторов. и предупреждает женским голосом вполне приятным ненавязчиво о приближении к возможным радарам, так как это не радар-детектор который лает на любую сигнатуру даже помехи и прочее частоты что очень сильно раздражать начинает уже на второй день, это зеркало сообщает только в нужный момент и только там где есть камера или радары. ещё очень понравилось, что зеркало не искажает отражение в нём и когда пользуешься им просто как зеркалом и к тому же не сильно затемняет картинку, что позволяет его использовать даже при тонированных задних стёклах, то есть в него хорошо видно как в обычное зеркало даже через тонировку, по ощущениям почти так же как обычная салонное зеркало только с небольшим затемнением. есть опыт использования более простой и старой модели этой же фирмы, там было лёгкое искажение и затемнения было гораздо сильнее
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид очень хорошо, еще не устанавливал
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
супер! очень нравится, пользуемся с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя.все работает GPS подключился работает точно. скорость показывает одинаково со спидометром.камеры показывает. только когда смотришь запись через видеорегистратор она растянута.не знаю должно так быть или нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
упакован отлично, все работает,камера имеет отличный вид. комплектация отличная. рекомендуем.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Давыденко Виктория Владимировна

Достоинства:


Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в РО
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился. Все работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Ксения И.

Достоинства:


Комментарий:
только установили.Не ожидали, что камеры двигаются при помощи свайпов на экране.Это просто потрясающе.Как зеркало немножко темновато, но все видно.Ночью легко читаются номера машин, которые едут сзади.Правда разряжается за 40 мин полная батарея(когда стояла на стоянке, при отключенном питании).В целом впечатление хорошее.Предустановлен женский голос, подсказывает все радары и ограничения.Хороший помощник
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день. Получил посылку, комплектация полная согласно описанию. Установил регистратор на штатное зеркало. Подключил заднюю камеру и GPS. Подал питание через прикуриватель. Включил, через 20 секунд включился обнаружились спутники. Всё работает без проблем. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатления пока хорошие. Сколько проработает другой вопрос.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Видеорегистратор отличный! Подключили без проблем, своевременно предупреждает о радарах, связь c gps, соответственно карты обновляются автоматически!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Регистратор хороший всё работает по описанию как положено спасибо
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2024
Шкуренко В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго выбирали регистратор, остановились на этом, остались довольны выбором.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший видеорегистратор. В своем ценовом диапазоне считаю это один из лучших вариантов. Простой, удобный и надежный, без лишних функций.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену можно было и схему подключения приложить, благо уже не первый раз приходиться таким заниматься. И в инструкции сразу прописать порядок обновления дорожных камер и предусмотреть в конструкции съемный GPS модуль, а не приклеивать его намертво к машине. С ночной съмкой у камеры заднего вида дела обстоят никак. Не видит она при слабом освещении ничего. В остальном доволен.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, шикарно подходит для подарка


Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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