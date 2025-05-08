Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT

Источник: Я ндекс Маркет

Евгений Г.



хорошее зеркало с хорошим качеством картинки, жаль только, что картинка с задней камеры заметно хуже чем передний. очень понравилось что GPS автоматически подгружает всё, включая время дату и в том числе видимо карту расположения разных радаров детекторов. и предупреждает женским голосом вполне приятным ненавязчиво о приближении к возможным радарам, так как это не радар-детектор который лает на любую сигнатуру даже помехи и прочее частоты что очень сильно раздражать начинает уже на второй день, это зеркало сообщает только в нужный момент и только там где есть камера или радары. ещё очень понравилось, что зеркало не искажает отражение в нём и когда пользуешься им просто как зеркалом и к тому же не сильно затемняет картинку, что позволяет его использовать даже при тонированных задних стёклах, то есть в него хорошо видно как в обычное зеркало даже через тонировку, по ощущениям почти так же как обычная салонное зеркало только с небольшим затемнением. есть опыт использования более простой и старой модели этой же фирмы, там было лёгкое искажение и затемнения было гораздо сильнее