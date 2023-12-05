Видеорегистратор TrendVision MR-1100 4Ki (AI Smart Assist)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор-зеркало
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%15 170 руб. 25 485 руб.
В наличии
Код товара: 632917
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 170 руб. -40%
25 485 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистратор-зеркало
Комплектация
3М скотч, автомобильное зарядное устройство, документация, камера заднего вида, модуль-GPS, резиновые стяжки
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х7
Вес, г.
844
Описание товара Видеорегистратор TrendVision MR-1100 4Ki (AI Smart Assist)
Видеорегистратор-зеркало Trendvision MR-1100 4Ki состоит из 2 модулей. Он оснащен встроенным микрофоном и динамиком, чтобы запись сопровождалась звуком. К особенностям этой модели относится наличие интеллектуального ассистента и режима «Парковка». Устройство может делать записи на 1, 2 или 3 мин., а события фиксировать отдельным файлом. Просматривать происходящее можно на 11.26-дюймовом сенсорном экране. Дополнительный модуль Trendvision MR-1100 4Ki фиксируется на зеркало заднего вида и предоставляет угол обзора до 140°.
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Теги товара: 4к, С Bluetooth, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеорегистратор-зеркало
Комплектация
3М скотч, автомобильное зарядное устройство, документация, камера заднего вида, модуль-GPS, резиновые стяжки
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Развернуть
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
500
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор-зеркало Trendvision MR-1100 4Ki состоит из 2 модулей. Он оснащен встроенным микрофоном и динамиком, чтобы запись сопровождалась звуком. К особенностям этой модели относится наличие интеллектуального ассистента и режима «Парковка». Устройство может делать записи на 1, 2 или 3 мин., а события фиксировать отдельным файлом. Просматривать происходящее можно на 11.26-дюймовом сенсорном экране. Дополнительный модуль Trendvision MR-1100 4Ki фиксируется на зеркало заднего вида и предоставляет угол обзора до 140°.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Радар-детекторы, Радиостанции, Разветвители прикуривателя, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: 4к, С Bluetooth, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Радар-детекторы, Радиостанции, Разветвители прикуривателя, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: 4к, С Bluetooth, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Достоинства:
Модель новая, достаточно интересная. Смотрела именно зеркало-регистратор себе, т.к. уже были модели подобные - удобней навесного. Имеем 2 камеры, качественно пишущие видео (понравилась детализация и обзорность). Разъём для подключения уже Type-C, крепится силиконовыми хомутами на основное зеркало. Яркий и отзывчивый сенсорный экран + всё настраивается со смартфона через приложение Viidure. Много интересных фишек от умного Ассистента: видит объекты в слепых зонах и предупреждает о них, съезд с полосы, предупреждает о пешеходах.
Комментарий:
В общем - интересный регистратор за адекватные деньги.
Видеорегистратор TrendVision MR-1100 4Ki (AI Smart Assist) - стоимость товара 15170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision MR-1100 4Ki (AI Smart Assist)
Достоинства:
Модель новая, достаточно интересная. Смотрела именно зеркало-регистратор себе, т.к. уже были модели подобные - удобней навесного. Имеем 2 камеры, качественно пишущие видео (понравилась детализация и обзорность). Разъём для подключения уже Type-C, крепится силиконовыми хомутами на основное зеркало. Яркий и отзывчивый сенсорный экран + всё настраивается со смартфона через приложение Viidure. Много интересных фишек от умного Ассистента: видит объекты в слепых зонах и предупреждает о них, съезд с полосы, предупреждает о пешеходах.
Комментарий:
В общем - интересный регистратор за адекватные деньги.