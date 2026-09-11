Top.Mail.Ru
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 1
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 2
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 3
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 4
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 5
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 6
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 7
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 8
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 9
Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 4
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 5
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 6
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 7
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 8
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 9
  • Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
14 390 руб.  25 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503984
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.1
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
3.3
Комплектация
видеорегистратор, выносная камера (опционально), удлинитель для выносной камеры 6, 5 метров (опционально), зарядное устройство, GPS-модуль, кронштейн на 3м-скотче, дополнительные аксессуары для крепления выносной камеры, инструкция с гарантийным талоном, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х9
Вес, г.
700

Описание товара Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G

TrendVision Online Cloud 4G это двухканальный видеорегистратор скрытого типа, с качеством записи FULL HD 1080P. Отличительной особенностью данного регистратора является наличие сразу трех модулей: Wi-Fi, GPS и 4G. Регистратор оснащен удобным приложением, в функции которого входит: просмотр видео с камер в режиме реального времени, мониторинг парковки, просмотр GPS маршрутов и многое другое.

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.1
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
3.3
Комплектация
видеорегистратор, выносная камера (опционально), удлинитель для выносной камеры 6, 5 метров (опционально), зарядное устройство, GPS-модуль, кронштейн на 3м-скотче, дополнительные аксессуары для крепления выносной камеры, инструкция с гарантийным талоном, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
есть
Развернуть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Описание
TrendVision Online Cloud 4G это двухканальный видеорегистратор скрытого типа, с качеством записи FULL HD 1080P. Отличительной особенностью данного регистратора является наличие сразу трех модулей: Wi-Fi, GPS и 4G. Регистратор оснащен удобным приложением, в функции которого входит: просмотр видео с камер в режиме реального времени, мониторинг парковки, просмотр GPS маршрутов и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...