Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%14 390 руб. 25 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503984
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.1
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
3.3
Комплектация
видеорегистратор, выносная камера (опционально), удлинитель для выносной камеры 6, 5 метров (опционально), зарядное устройство, GPS-модуль, кронштейн на 3м-скотче, дополнительные аксессуары для крепления выносной камеры, инструкция с гарантийным талоном, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х9
Вес, г.
700
Описание товара Видеорегистратор TrendVision Online Cloud 4G
TrendVision Online Cloud 4G это двухканальный видеорегистратор скрытого типа, с качеством записи FULL HD 1080P. Отличительной особенностью данного регистратора является наличие сразу трех модулей: Wi-Fi, GPS и 4G. Регистратор оснащен удобным приложением, в функции которого входит: просмотр видео с камер в режиме реального времени, мониторинг парковки, просмотр GPS маршрутов и многое другое.
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.1
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
3.3
Комплектация
видеорегистратор, выносная камера (опционально), удлинитель для выносной камеры 6, 5 метров (опционально), зарядное устройство, GPS-модуль, кронштейн на 3м-скотче, дополнительные аксессуары для крепления выносной камеры, инструкция с гарантийным талоном, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
есть
Развернуть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
TrendVision Online Cloud 4G это двухканальный видеорегистратор скрытого типа, с качеством записи FULL HD 1080P. Отличительной особенностью данного регистратора является наличие сразу трех модулей: Wi-Fi, GPS и 4G. Регистратор оснащен удобным приложением, в функции которого входит: просмотр видео с камер в режиме реального времени, мониторинг парковки, просмотр GPS маршрутов и многое другое.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С выносной камерой, С камерой заднего вида
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С выносной камерой, С камерой заднего вида
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
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