Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Inspector GLOBUS GPS ГЛОНАСС

INSPECTOR GlobuS – это революционное комбо-устройство последнего поколения, включающее в себя большое количество инноваций. Современный процессор iCatch CR1A-S работает в паре со светочувствительным сенсором SONY Starvis IMX для наилучшего качества ночной съемки. Дополнительная камера с качеством съемки Full HD для установки в салоне автомобиля уже в комплекте. Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур. Экран диагональю 3" выполнен по технологии IPS (изображение остается читаемым даже при ярком солнечном свете), а тач-сенсор - по емкостной технологии, применяемой в экранах современных смартфонов. Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения. В магнитное крепление впервые встроено сразу три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO, что позволяет сократить до минимума время на поиск спутников, а также препятствует быстрой потере спутников при въезде в туннель или зону плотной застройки. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Assistant уже доступно на Google Play Market и Apple App Store. Интеллектуальный режим парковки осуществляет мониторинг автомобиля во время Вашего отсутствия. В случае детектирования удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора (акселерометра) устройство автоматически начнет видеосъемку. Специально разработанный кабель подключения скрытой проводки (входит в комплект) позволяет производить мониторинг уровня заряда аккумулятора автомобиля, и при падении напряжения ниже установленного уровня автоматически выключит устройство во избежание полного разряда аккумулятора автомобиля.