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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный

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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727653
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Характеристики

Бренд
NEOLINE
Комплектация
Neoline X-COP ROADMASTER; Крепление на 3М скотче; Антибликовый CPL-фильтр; Кабель питания в автомобильную розетку ;(DC 12-24 В); Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
да
Питание
от аккумулятора или от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
420

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный

Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Neoline X-COP ROADMASTER базируется на платформе PRO PATCH с двойным LNA-усилителем. Обеспечивает максимальную дальнобойность и точность обнаружения даже самых сложных радаров. Функция AВТО ПРЕСЕТЫ автоматически настраивает устройство под регион. CMOS-сенсор GalaxyCore, светосильный объектив и CPL-фильтр позволяют вести запись в Full HD. Функция NightVision улучшает качество картинки в темноте. Информация о камерах отображается на большом сенсорном IPS-дисплее (3,5”). Управлять файлами и загружать обновления прошивки и GPS-базы можно через Wi-Fi мобильное приложение Neoline Connect. Быстрый запуск при перепадах температур обеспечивает суперконденсатор.



Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NEOLINE
Комплектация
Neoline X-COP ROADMASTER; Крепление на 3М скотче; Антибликовый CPL-фильтр; Кабель питания в автомобильную розетку ;(DC 12-24 В); Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
да
Развернуть
Питание
от аккумулятора или от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Neoline X-COP ROADMASTER базируется на платформе PRO PATCH с двойным LNA-усилителем. Обеспечивает максимальную дальнобойность и точность обнаружения даже самых сложных радаров. Функция AВТО ПРЕСЕТЫ автоматически настраивает устройство под регион. CMOS-сенсор GalaxyCore, светосильный объектив и CPL-фильтр позволяют вести запись в Full HD. Функция NightVision улучшает качество картинки в темноте. Информация о камерах отображается на большом сенсорном IPS-дисплее (3,5”). Управлять файлами и загружать обновления прошивки и GPS-базы можно через Wi-Fi мобильное приложение Neoline Connect. Быстрый запуск при перепадах температур обеспечивает суперконденсатор.


Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
Самовывоз
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Отзывы


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