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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727653
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Neoline X-COP ROADMASTER; Крепление на 3М скотче; Антибликовый CPL-фильтр; Кабель питания в автомобильную розетку ;(DC 12-24 В); Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
да
Питание
от аккумулятора или от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
420
Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный
Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Neoline X-COP ROADMASTER базируется на платформе PRO PATCH с двойным LNA-усилителем. Обеспечивает максимальную дальнобойность и точность обнаружения даже самых сложных радаров. Функция AВТО ПРЕСЕТЫ автоматически настраивает устройство под регион. CMOS-сенсор GalaxyCore, светосильный объектив и CPL-фильтр позволяют вести запись в Full HD. Функция NightVision улучшает качество картинки в темноте. Информация о камерах отображается на большом сенсорном IPS-дисплее (3,5”). Управлять файлами и загружать обновления прошивки и GPS-базы можно через Wi-Fi мобильное приложение Neoline Connect. Быстрый запуск при перепадах температур обеспечивает суперконденсатор.
Neoline X-COP ROADMASTER; Крепление на 3М скотче; Антибликовый CPL-фильтр; Кабель питания в автомобильную розетку ;(DC 12-24 В); Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
да
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Питание
от аккумулятора или от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Neoline X-COP ROADMASTER базируется на платформе PRO PATCH с двойным LNA-усилителем. Обеспечивает максимальную дальнобойность и точность обнаружения даже самых сложных радаров. Функция AВТО ПРЕСЕТЫ автоматически настраивает устройство под регион. CMOS-сенсор GalaxyCore, светосильный объектив и CPL-фильтр позволяют вести запись в Full HD. Функция NightVision улучшает качество картинки в темноте. Информация о камерах отображается на большом сенсорном IPS-дисплее (3,5”). Управлять файлами и загружать обновления прошивки и GPS-базы можно через Wi-Fi мобильное приложение Neoline Connect. Быстрый запуск при перепадах температур обеспечивает суперконденсатор.
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