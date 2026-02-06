Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный
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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие радар детектора
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715802
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Neoline X-COP CITYSMART Крепление на 3М скотче Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24 В) Монтажный комплект Руководство пользователя с гарантийным талоном
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие радар детектора
да
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
480
Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
Neoline X-COP CITYSMART Крепление на 3М скотче Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24 В) Монтажный комплект Руководство пользователя с гарантийным талоном
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие радар детектора
да
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Достоинства:
Комментарий:
быстро пришёл, всё запаковано, видеорегистратор отличный
Достоинства:
Комментарий:
Камера уже в автомобиле, настроена, работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный радар-детектор, быстро обновился, пока не пропустил ни одной камеры
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, учитывая, конечно, моменты с глушилками. Все подключил к WiFi, через телефон обновил оболочку и базы. Также в телефоне можно осматривать записи и сохранять. Голосовые подсказки на тип радара (на что срабатывает), скорость. Один минус - нет внутреннего аккумулятора, но я знал, что покупаю, поэтому 5.
Достоинства:
Комментарий:
часто нет связи со спутниками. может конечно связано СВО, что глушат.
Достоинства:
Комментарий:
Прибор- распаковал, программу установил, прошивку и базы обновил! Все прошло без проблем, респект!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее комбо устройство! Взял себе и другу на подарок! К покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
со своими функциями справляется. ивинился и пожелал счастливого пути
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро,в фирменной упаковке, в должной комплектации, до этого пользовался x-cop 9000 в течение 9ти лет без нареканий, citysmart обновляется по wi fi, что на много удобнее, всегда подскажет и поможет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Купил вместо старого, этого же производителя!
Достоинства:
Комментарий:
понравилась ОЧЕНЬ быстрая доставка. покупаю комбо этой фирмы не первый раз( не на первую автомашины ставлю). удобное меню,обновления постоянно на сайте производителя. радар отличный,видеотека отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Работает да ,все хорошо,но единственное что скорость показывает всегда на 10 км меньше реальной
Достоинства:
Комментарий:
купил подключил настроил без проблем пока все нормально .
Достоинства:
Комментарий:
Прислали быстро, на следующий день. Взял со скидкой. Сейчас в процессе проверки устройства. Пока все работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на замену устаревшего 9000 отличное комбоустройство
Достоинства:
Комментарий:
Он только шнур питания и кронштейн с питанием который в комплект похоже не входит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный регистратор беру второй на другой автомобиль
Достоинства:
Комментарий:
Устройство хорошее, пользовался предыдущей версией около 10 лет. К новому видеорегистратору претензий нет, но за 20.000 рублей не положить антиблик насадку на камеру это как-то не правильно , уважаемые
Достоинства:
Комментарий:
Регистратор глючит постоянно, завожу машину в гараже-он говорит что у меня сзади пешеходный переход и камера на 30 км., в городе глюков больше, хочется уже отключить это гаджет в машине
Достоинства:
Комментарий:
упаковка заводская подключил обновил очень всё просто.пока не ездил.
Достоинства:
Комментарий:
видеорегистратор хороший удобный в применении.Всё работает,цветной экран.Качественное видио
Достоинства:
Комментарий:
видеорегистратор супер!!! все функции работают. Камера хорошая!быстро установили. советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично о камерах предупреждает, с телефона обновил по, удобный , компактный
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, все работает, все исправно ! по вайфай отличное соединение, качество у камеры идеальное ! 3 дня в использовании замечаний и нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, работает исправно. Покупала в подарок папе, он доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс. Простой в управлении. Качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Взял на замену неолайну 9100 и остался очень доволен, намного проще в управлении и плюс wifi очень удобно и обновлять и скачивать видосы сразу в телефон. Приложение удобное, обновился регистратор быстро, с GPS словился сразу. Наилучшие рекомендации к приобретению!!!
Достоинства:
Комментарий:
x-cop 9100 больше нравится, а именно крепление лучше, проще снимался и не приходилось отключать шнур питания, т.к. он подключался и как в сам регистратор так и в крепление для него. да и я считаю, что установка wi-fi это лишнее. а так по работе нареканий нет, работает отлично!
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный
Достоинства:
Комментарий:
быстро пришёл, всё запаковано, видеорегистратор отличный
Достоинства:
Комментарий:
Камера уже в автомобиле, настроена, работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный радар-детектор, быстро обновился, пока не пропустил ни одной камеры
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, учитывая, конечно, моменты с глушилками. Все подключил к WiFi, через телефон обновил оболочку и базы. Также в телефоне можно осматривать записи и сохранять. Голосовые подсказки на тип радара (на что срабатывает), скорость. Один минус - нет внутреннего аккумулятора, но я знал, что покупаю, поэтому 5.
Достоинства:
Комментарий:
часто нет связи со спутниками. может конечно связано СВО, что глушат.
Достоинства:
Комментарий:
Прибор- распаковал, программу установил, прошивку и базы обновил! Все прошло без проблем, респект!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее комбо устройство! Взял себе и другу на подарок! К покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
со своими функциями справляется. ивинился и пожелал счастливого пути
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро,в фирменной упаковке, в должной комплектации, до этого пользовался x-cop 9000 в течение 9ти лет без нареканий, citysmart обновляется по wi fi, что на много удобнее, всегда подскажет и поможет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Купил вместо старого, этого же производителя!
Достоинства:
Комментарий:
понравилась ОЧЕНЬ быстрая доставка. покупаю комбо этой фирмы не первый раз( не на первую автомашины ставлю). удобное меню,обновления постоянно на сайте производителя. радар отличный,видеотека отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Работает да ,все хорошо,но единственное что скорость показывает всегда на 10 км меньше реальной
Достоинства:
Комментарий:
купил подключил настроил без проблем пока все нормально .
Достоинства:
Комментарий:
Прислали быстро, на следующий день. Взял со скидкой. Сейчас в процессе проверки устройства. Пока все работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на замену устаревшего 9000 отличное комбоустройство
Достоинства:
Комментарий:
Он только шнур питания и кронштейн с питанием который в комплект похоже не входит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный регистратор беру второй на другой автомобиль
Достоинства:
Комментарий:
Устройство хорошее, пользовался предыдущей версией около 10 лет. К новому видеорегистратору претензий нет, но за 20.000 рублей не положить антиблик насадку на камеру это как-то не правильно , уважаемые
Достоинства:
Комментарий:
Регистратор глючит постоянно, завожу машину в гараже-он говорит что у меня сзади пешеходный переход и камера на 30 км., в городе глюков больше, хочется уже отключить это гаджет в машине
Достоинства:
Комментарий:
упаковка заводская подключил обновил очень всё просто.пока не ездил.
Достоинства:
Комментарий:
видеорегистратор хороший удобный в применении.Всё работает,цветной экран.Качественное видио
Достоинства:
Комментарий:
видеорегистратор супер!!! все функции работают. Камера хорошая!быстро установили. советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично о камерах предупреждает, с телефона обновил по, удобный , компактный
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, все работает, все исправно ! по вайфай отличное соединение, качество у камеры идеальное ! 3 дня в использовании замечаний и нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, работает исправно. Покупала в подарок папе, он доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс. Простой в управлении. Качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Взял на замену неолайну 9100 и остался очень доволен, намного проще в управлении и плюс wifi очень удобно и обновлять и скачивать видосы сразу в телефон. Приложение удобное, обновился регистратор быстро, с GPS словился сразу. Наилучшие рекомендации к приобретению!!!
Достоинства:
Комментарий:
x-cop 9100 больше нравится, а именно крепление лучше, проще снимался и не приходилось отключать шнур питания, т.к. он подключался и как в сам регистратор так и в крепление для него. да и я считаю, что установка wi-fi это лишнее. а так по работе нареканий нет, работает отлично!