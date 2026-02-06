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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный

28 Отзывы
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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 6
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 7
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 8
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 9
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 10
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 11
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие радар детектора
да
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 6
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 7
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 8
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 9
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 10
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 11
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715802
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Характеристики

Бренд
NEOLINE
Комплектация
Neoline X-COP CITYSMART Крепление на 3М скотче Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24 В) Монтажный комплект Руководство пользователя с гарантийным талоном
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие радар детектора
да
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
480

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный

Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
быстро пришёл, всё запаковано, видеорегистратор отличный
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Камера уже в автомобиле, настроена, работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный радар-детектор, быстро обновился, пока не пропустил ни одной камеры
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, учитывая, конечно, моменты с глушилками. Все подключил к WiFi, через телефон обновил оболочку и базы. Также в телефоне можно осматривать записи и сохранять. Голосовые подсказки на тип радара (на что срабатывает), скорость. Один минус - нет внутреннего аккумулятора, но я знал, что покупаю, поэтому 5.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
юрий д.

Достоинства:


Комментарий:
часто нет связи со спутниками. может конечно связано СВО, что глушат.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Олег И.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор- распаковал, программу установил, прошивку и базы обновил! Все прошло без проблем, респект!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее комбо устройство! Взял себе и другу на подарок! К покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
со своими функциями справляется. ивинился и пожелал счастливого пути
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро,в фирменной упаковке, в должной комплектации, до этого пользовался x-cop 9000 в течение 9ти лет без нареканий, citysmart обновляется по wi fi, что на много удобнее, всегда подскажет и поможет
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Купил вместо старого, этого же производителя!
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
александр б.

Достоинства:


Комментарий:
понравилась ОЧЕНЬ быстрая доставка. покупаю комбо этой фирмы не первый раз( не на первую автомашины ставлю). удобное меню,обновления постоянно на сайте производителя. радар отличный,видеотека отлично!
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает да ,все хорошо,но единственное что скорость показывает всегда на 10 км меньше реальной
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Вячеслав Т.

Достоинства:


Комментарий:
купил подключил настроил без проблем пока все нормально .
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Прислали быстро, на следующий день. Взял со скидкой. Сейчас в процессе проверки устройства. Пока все работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал на замену устаревшего 9000 отличное комбоустройство
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Он только шнур питания и кронштейн с питанием который в комплект похоже не входит
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный регистратор беру второй на другой автомобиль
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
N

Достоинства:


Комментарий:
Устройство хорошее, пользовался предыдущей версией около 10 лет. К новому видеорегистратору претензий нет, но за 20.000 рублей не положить антиблик насадку на камеру это как-то не правильно , уважаемые
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Наталия О.

Достоинства:


Комментарий:
Регистратор глючит постоянно, завожу машину в гараже-он говорит что у меня сзади пешеходный переход и камера на 30 км., в городе глюков больше, хочется уже отключить это гаджет в машине
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка заводская подключил обновил очень всё просто.пока не ездил.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Антонина К.

Достоинства:


Комментарий:
видеорегистратор хороший удобный в применении.Всё работает,цветной экран.Качественное видио
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
видеорегистратор супер!!! все функции работают. Камера хорошая!быстро установили. советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично о камерах предупреждает, с телефона обновил по, удобный , компактный
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, все работает, все исправно ! по вайфай отличное соединение, качество у камеры идеальное ! 3 дня в использовании замечаний и нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, работает исправно. Покупала в подарок папе, он доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс. Простой в управлении. Качественный.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Взял на замену неолайну 9100 и остался очень доволен, намного проще в управлении и плюс wifi очень удобно и обновлять и скачивать видосы сразу в телефон. Приложение удобное, обновился регистратор быстро, с GPS словился сразу. Наилучшие рекомендации к приобретению!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
x-cop 9100 больше нравится, а именно крепление лучше, проще снимался и не приходилось отключать шнур питания, т.к. он подключался и как в сам регистратор так и в крепление для него. да и я считаю, что установка wi-fi это лишнее. а так по работе нареканий нет, работает отлично!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NEOLINE
Комплектация
Neoline X-COP CITYSMART Крепление на 3М скотче Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24 В) Монтажный комплект Руководство пользователя с гарантийным талоном
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие радар детектора
да
Описание
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
быстро пришёл, всё запаковано, видеорегистратор отличный
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Камера уже в автомобиле, настроена, работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный радар-детектор, быстро обновился, пока не пропустил ни одной камеры
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, учитывая, конечно, моменты с глушилками. Все подключил к WiFi, через телефон обновил оболочку и базы. Также в телефоне можно осматривать записи и сохранять. Голосовые подсказки на тип радара (на что срабатывает), скорость. Один минус - нет внутреннего аккумулятора, но я знал, что покупаю, поэтому 5.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
юрий д.

Достоинства:


Комментарий:
часто нет связи со спутниками. может конечно связано СВО, что глушат.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Олег И.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор- распаковал, программу установил, прошивку и базы обновил! Все прошло без проблем, респект!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее комбо устройство! Взял себе и другу на подарок! К покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
со своими функциями справляется. ивинился и пожелал счастливого пути
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро,в фирменной упаковке, в должной комплектации, до этого пользовался x-cop 9000 в течение 9ти лет без нареканий, citysmart обновляется по wi fi, что на много удобнее, всегда подскажет и поможет
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Купил вместо старого, этого же производителя!
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
александр б.

Достоинства:


Комментарий:
понравилась ОЧЕНЬ быстрая доставка. покупаю комбо этой фирмы не первый раз( не на первую автомашины ставлю). удобное меню,обновления постоянно на сайте производителя. радар отличный,видеотека отлично!
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает да ,все хорошо,но единственное что скорость показывает всегда на 10 км меньше реальной
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Вячеслав Т.

Достоинства:


Комментарий:
купил подключил настроил без проблем пока все нормально .
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Прислали быстро, на следующий день. Взял со скидкой. Сейчас в процессе проверки устройства. Пока все работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал на замену устаревшего 9000 отличное комбоустройство
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Он только шнур питания и кронштейн с питанием который в комплект похоже не входит
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный регистратор беру второй на другой автомобиль
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
N

Достоинства:


Комментарий:
Устройство хорошее, пользовался предыдущей версией около 10 лет. К новому видеорегистратору претензий нет, но за 20.000 рублей не положить антиблик насадку на камеру это как-то не правильно , уважаемые
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Наталия О.

Достоинства:


Комментарий:
Регистратор глючит постоянно, завожу машину в гараже-он говорит что у меня сзади пешеходный переход и камера на 30 км., в городе глюков больше, хочется уже отключить это гаджет в машине
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка заводская подключил обновил очень всё просто.пока не ездил.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Антонина К.

Достоинства:


Комментарий:
видеорегистратор хороший удобный в применении.Всё работает,цветной экран.Качественное видио
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
видеорегистратор супер!!! все функции работают. Камера хорошая!быстро установили. советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично о камерах предупреждает, с телефона обновил по, удобный , компактный
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, все работает, все исправно ! по вайфай отличное соединение, качество у камеры идеальное ! 3 дня в использовании замечаний и нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, работает исправно. Покупала в подарок папе, он доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс. Простой в управлении. Качественный.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Взял на замену неолайну 9100 и остался очень доволен, намного проще в управлении и плюс wifi очень удобно и обновлять и скачивать видосы сразу в телефон. Приложение удобное, обновился регистратор быстро, с GPS словился сразу. Наилучшие рекомендации к приобретению!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
x-cop 9100 больше нравится, а именно крепление лучше, проще снимался и не приходилось отключать шнур питания, т.к. он подключался и как в сам регистратор так и в крепление для него. да и я считаю, что установка wi-fi это лишнее. а так по работе нареканий нет, работает отлично!


Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop citysmart GPS ГЛОНАСС черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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