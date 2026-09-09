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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293236
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Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT
В новой компактной модели HYBRID UNO SPORT совмещены уникальный дизайн и полная функциональность сигнатурного радар-детектора,видеорегистратора и GPS-информатора. Модель HYBRID UNO SPORT оснащена современной матрицей SONY IMX307, которая обеспечивает высококачественную картинку и днем и ночью. Видеорегистратор,записывающий подробный видеоотчет о событиях на дороге, является одним из самых надежных свидетелей в случае ДТП, незаконного поведения злоумышленников и сотрудников ДПС. Модель SilverStone F1 HYBRID UNO SPORTT является двухканальным устройством,имеющим возможность подключения камеры заднего вида и видеозаписи с двух камер одновременно.
В новой компактной модели HYBRID UNO SPORT совмещены уникальный дизайн и полная функциональность сигнатурного радар-детектора,видеорегистратора и GPS-информатора. Модель HYBRID UNO SPORT оснащена современной матрицей SONY IMX307, которая обеспечивает высококачественную картинку и днем и ночью. Видеорегистратор,записывающий подробный видеоотчет о событиях на дороге, является одним из самых надежных свидетелей в случае ДТП, незаконного поведения злоумышленников и сотрудников ДПС. Модель SilverStone F1 HYBRID UNO SPORTT является двухканальным устройством,имеющим возможность подключения камеры заднего вида и видеозаписи с двух камер одновременно.
Видеорегистратор с радар-детектором SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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