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Видеорегистратор TrendVision Winner черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор TrendVision Winner черный

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Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 9
Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 10
Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Камера заднего вида
Да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
800x480
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 4
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 5
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 6
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 7
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 8
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 9
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 10
  • Видеорегистратор TrendVision Winner черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 375700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеорегистратор TrendVision Winner черный
5 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Комплектация
регистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
800x480
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
275

Описание товара Видеорегистратор TrendVision Winner черный

Видеорегистратор TrendVision WINNER оборудован двумя камерами – фронтальной для записи видео формата FullHD и выносной стандарта VGA. Объектив с углом обзора 150 градусов обеспечивает широкий охват проезжей части. Для просмотра отснятого материала имеется дисплей диагональю 3 дюйма. Поддерживается функция автоматического включения после подачи питания и выключения. Из особенностей также отмечается режим ночной съемки. Автономная работа TrendVision WINNER возможна от аккумулятора или бортовой сети с напряжением питания 12-24 В. В корпусе имеется слот под установку карты памяти до 128 ГБ. Крепление с использованием скотча 3M, присоски и механизма на магните обеспечивает простую установку регистратора.



Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision Winner черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Комплектация
регистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
800x480
Наличие встроенного микрофона
да
Развернуть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор TrendVision WINNER оборудован двумя камерами – фронтальной для записи видео формата FullHD и выносной стандарта VGA. Объектив с углом обзора 150 градусов обеспечивает широкий охват проезжей части. Для просмотра отснятого материала имеется дисплей диагональю 3 дюйма. Поддерживается функция автоматического включения после подачи питания и выключения. Из особенностей также отмечается режим ночной съемки. Автономная работа TrendVision WINNER возможна от аккумулятора или бортовой сети с напряжением питания 12-24 В. В корпусе имеется слот под установку карты памяти до 128 ГБ. Крепление с использованием скотча 3M, присоски и механизма на магните обеспечивает простую установку регистратора.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор TrendVision Winner черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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