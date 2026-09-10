Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 375716
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Описание товара Видеорегистратор Sho-Me A12-GPS/GLONASS WI-FI черный
Видеорегистратор Sho-Me A12-GPS/GLONASS Wi-Fi – незаменимая вещь во время любой поездки. Матрица OmniVision OV4689 на 5 Мп обеспечивает видеозапись в разрешении 2304x1296 dpi (SuperHD), позволяющем рассмотреть все мельчайшие детали. А камера с обзором в 140° запечатлеет все, что происходит вокруг вас. Вы можете сохранять фотографии или активировать циклическую запись. Прибор Sho-Me A12-GPS/GLONASS Wi-Fi оснащен черным корпусом с креплением-присоской и дисплеем 2.7”. Допускается работа с microSD- и microSDHC-картами (объем до 128 Гб). Система дополнена датчиком движения и GPS-информатором, G-сенсором и набором полезных функций, включая ночную съемку. Регистратор также предотвратит съезд с полосы движения, запишет дату и время, скорость автомобиля. Модуль Wi-Fi позволяет управлять устройством со смартфона через приложение RoadCam.
Видеорегистратор Sho-Me A12-GPS/GLONASS Wi-Fi – незаменимая вещь во время любой поездки. Матрица OmniVision OV4689 на 5 Мп обеспечивает видеозапись в разрешении 2304x1296 dpi (SuperHD), позволяющем рассмотреть все мельчайшие детали. А камера с обзором в 140° запечатлеет все, что происходит вокруг вас. Вы можете сохранять фотографии или активировать циклическую запись. Прибор Sho-Me A12-GPS/GLONASS Wi-Fi оснащен черным корпусом с креплением-присоской и дисплеем 2.7”. Допускается работа с microSD- и microSDHC-картами (объем до 128 Гб). Система дополнена датчиком движения и GPS-информатором, G-сенсором и набором полезных функций, включая ночную съемку. Регистратор также предотвратит съезд с полосы движения, запишет дату и время, скорость автомобиля. Модуль Wi-Fi позволяет управлять устройством со смартфона через приложение RoadCam.
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