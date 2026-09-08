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Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3", 2 камеры купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3", 2 камеры

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Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 1
Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 2
Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 3
Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 4
Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 1
  • Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 2
  • Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 3
  • Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 4
  • Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3&quot;, 2 камеры - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 141386
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, г.
970

Описание товара Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3", 2 камеры

Видеорегистратор SHO-ME SFHD 600 станет Вашим честным свидетелем во время дорожно-транспортного происшествия и поможет доказать собственную невиновность, поэтому весьма важно, чтобы устройство соответствовало всем современным требованиям. Номерной знак можно прочитать с расстояния до 20 метром от капота. Широкоугольный объектив позволяет захватить более широкий диапазон дорожного полотна. За счет встроенного G-сенсора происходит автоматическая блокировка файла во время аварии. Данная функция будет весьма полезна для пользователей, которые собираются оставлять регистратор включенным на парковке или стоянках.

Отзывы о товаре Видеорегистратор-зеркало Sho-Me SFHD-600 4,3", 2 камеры




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Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор SHO-ME SFHD 600 станет Вашим честным свидетелем во время дорожно-транспортного происшествия и поможет доказать собственную невиновность, поэтому весьма важно, чтобы устройство соответствовало всем современным требованиям. Номерной знак можно прочитать с расстояния до 20 метром от капота. Широкоугольный объектив позволяет захватить более широкий диапазон дорожного полотна. За счет встроенного G-сенсора происходит автоматическая блокировка файла во время аварии. Данная функция будет весьма полезна для пользователей, которые собираются оставлять регистратор включенным на парковке или стоянках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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