Видеорегистратор TrendVision X1
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%7 910 руб. 11 985 руб.
В наличии
Код товара: 473565
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 910 руб. -34%
11 985 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
400
Описание товара Видеорегистратор TrendVision X1
TrendVision X1 – видеорегистратор в компактном корпусе. Является оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум пользы от устройства. Мощный процессор и передовая матрица дают возможность получить идеальное по качеству Full HD видео в любое время суток. Магнитное крепление значительно облегчает процесс использования регистратора. TrendVision X1 оснащен GPS – информером с самой актуальной на сегодняшний день базой данных, которая регулярно обновляется. Расположение GPS – модуля в креплении позволяет минимизировать помехи при работе устройства. Встроенный Wi-Fi даст возможность в случае необходимости быстро перенести видео на смартфон.
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TrendVision X1 – видеорегистратор в компактном корпусе. Является оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум пользы от устройства. Мощный процессор и передовая матрица дают возможность получить идеальное по качеству Full HD видео в любое время суток. Магнитное крепление значительно облегчает процесс использования регистратора. TrendVision X1 оснащен GPS – информером с самой актуальной на сегодняшний день базой данных, которая регулярно обновляется. Расположение GPS – модуля в креплении позволяет минимизировать помехи при работе устройства. Встроенный Wi-Fi даст возможность в случае необходимости быстро перенести видео на смартфон.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
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Видеорегистратор TrendVision X1 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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