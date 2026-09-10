Top.Mail.Ru
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409817
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
400

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный

Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi
Причина уценки: после ремонта - замена слота для карты памяти.
Гарантия: 1 год.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:

  • угол обзора 135°
  • экран 2.45" с разрешением 480x272
  • разрешение видео 1920×1080 при 30 к/с
  • циклическая запись
  • поддержка карт памяти microSDHC
  • встроенный микрофон
  • датчик удара (G-сенсор)
  • GPS, ГЛОНАСС
  • рабочая температура -20 - +60 °C
  • размеры 99х30х60 мм
Комплектация: регистратор, кронштейн, ЗУ 12в, руководство, коробка.
 

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистратор с радар-детектором
Описание
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi
Причина уценки: после ремонта - замена слота для карты памяти.
Гарантия: 1 год.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
  • угол обзора 135°
  • экран 2.45" с разрешением 480x272
  • разрешение видео 1920×1080 при 30 к/с
  • циклическая запись
  • поддержка карт памяти microSDHC
  • встроенный микрофон
  • датчик удара (G-сенсор)
  • GPS, ГЛОНАСС
  • рабочая температура -20 - +60 °C
  • размеры 99х30х60 мм
Комплектация: регистратор, кронштейн, ЗУ 12в, руководство, коробка.
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi уцененный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...