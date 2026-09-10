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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359254
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Описание товара Видеорегистратор Artway AV-396 Super Night Vision
Видеорегистратор Artway AV-396 – решение для тех, кто ценит комфорт и безопасность за рулем. Модель отличается простотой и функциональностью и позволит фиксировать все происходящее перед вашим автомобилем. Регистратор также отличается компактным корпусом и строгим дизайном, благодаря чему легко дополнит собой практически любой интерьер. Установка модели проста и удобна и осуществляется при помощи крепления-присоски. Основой Artway AV-396 является качественная CMOS-матрица, которая вкупе с производительным чипсетом обеспечит качественную запись видео в разрешении Full HD при частоте 30 кадр./с. Кроме того, модель отличается высокой светочувствительностью за счет качественной оптики и поддерживает технологию WDR, что позволит получать качественное изображение в сумерках и ночью. Еще одной особенностью камеры является объектив с углом обзора 170°, который позволит с легкостью фиксировать все, что происходит не только перед автомобилем, но и по его бокам. Для управления регистратором предусмотрено несколько кнопок и дисплей размером 3”. Также модель может работать и в автоматическом режиме за счет встроенных сенсоров, а также поддерживает циклическую съемку разной продолжительности. Хранение видео может осуществляться на картах памяти microSD размером до 32 Гб. Важной особенностью также является поддержка подключения смартфона, что позволит удобно управлять устройством при помощи фирменного приложения. В качестве источника питания может использоваться встроенный аккумулятор или сеть автомобиля.
Видеорегистратор Artway AV-396 – решение для тех, кто ценит комфорт и безопасность за рулем. Модель отличается простотой и функциональностью и позволит фиксировать все происходящее перед вашим автомобилем. Регистратор также отличается компактным корпусом и строгим дизайном, благодаря чему легко дополнит собой практически любой интерьер. Установка модели проста и удобна и осуществляется при помощи крепления-присоски. Основой Artway AV-396 является качественная CMOS-матрица, которая вкупе с производительным чипсетом обеспечит качественную запись видео в разрешении Full HD при частоте 30 кадр./с. Кроме того, модель отличается высокой светочувствительностью за счет качественной оптики и поддерживает технологию WDR, что позволит получать качественное изображение в сумерках и ночью. Еще одной особенностью камеры является объектив с углом обзора 170°, который позволит с легкостью фиксировать все, что происходит не только перед автомобилем, но и по его бокам. Для управления регистратором предусмотрено несколько кнопок и дисплей размером 3”. Также модель может работать и в автоматическом режиме за счет встроенных сенсоров, а также поддерживает циклическую съемку разной продолжительности. Хранение видео может осуществляться на картах памяти microSD размером до 32 Гб. Важной особенностью также является поддержка подключения смартфона, что позволит удобно управлять устройством при помощи фирменного приложения. В качестве источника питания может использоваться встроенный аккумулятор или сеть автомобиля.
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