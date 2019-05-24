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Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD

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Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 1
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 2
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 3
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 4
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 5
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 6
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 7
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 8
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 9
Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 1
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 2
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 3
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 4
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 5
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 6
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 7
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 8
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 9
  • Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156495
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
308

Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD

Видеорегистратор CROD A85-CPL отличает наличие на объективе съемного фильтра CPL, который помогает убирать блики, отраженные от стекла и других отражающих поверхностей.

Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2019
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
- Отсутствие аккумулятора (и связанных с ним проблем)
- Очень компактный (подвешен за зеркалом, я его даже не вижу)
- Хорошая соньковская матрица (не топ конечно, но вполне норм снимает)
- Поляризационный фильтр - хорошая вещь, но в реальности вы им скорее всего вряд ли будете часто пользоваться )

Недостатки:
Каких-то проблем за время использования не обнаружено.
Комментарий:

Комментарий:
Если ищете недорогой регистратор без лишних наворотов - годный вариант. Снимает хорошо, не глючит. Я брал его перед дальней поездкой (5000 км). За все это время ни до поездки, ни во время, ни после никаких нареканий. Работает как часы. Вставил карту, подключил к зажиганию и забыл.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор CROD A85-CPL отличает наличие на объективе съемного фильтра CPL, который помогает убирать блики, отраженные от стекла и других отражающих поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2019
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
- Отсутствие аккумулятора (и связанных с ним проблем)
- Очень компактный (подвешен за зеркалом, я его даже не вижу)
- Хорошая соньковская матрица (не топ конечно, но вполне норм снимает)
- Поляризационный фильтр - хорошая вещь, но в реальности вы им скорее всего вряд ли будете часто пользоваться )

Недостатки:
Каких-то проблем за время использования не обнаружено.
Комментарий:

Комментарий:
Если ищете недорогой регистратор без лишних наворотов - годный вариант. Снимает хорошо, не глючит. Я брал его перед дальней поездкой (5000 км). За все это время ни до поездки, ни во время, ни после никаких нареканий. Работает как часы. Вставил карту, подключил к зажиганию и забыл.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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