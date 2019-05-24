Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 156495
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
308
Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD
Видеорегистратор CROD A85-CPL отличает наличие на объективе съемного фильтра CPL, который помогает убирать блики, отраженные от стекла и других отражающих поверхностей.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Видеорегистратор CROD A85-CPL отличает наличие на объективе съемного фильтра CPL, который помогает убирать блики, отраженные от стекла и других отражающих поверхностей.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Достоинства:
- Отсутствие аккумулятора (и связанных с ним проблем)
- Очень компактный (подвешен за зеркалом, я его даже не вижу)
- Хорошая соньковская матрица (не топ конечно, но вполне норм снимает)
- Поляризационный фильтр - хорошая вещь, но в реальности вы им скорее всего вряд ли будете часто пользоваться )
Недостатки:
Каких-то проблем за время использования не обнаружено.
Комментарий:
Комментарий:
Если ищете недорогой регистратор без лишних наворотов - годный вариант. Снимает хорошо, не глючит. Я брал его перед дальней поездкой (5000 км). За все это время ни до поездки, ни во время, ни после никаких нареканий. Работает как часы. Вставил карту, подключил к зажиганию и забыл.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 A85-CPL CROD
Достоинства:
- Отсутствие аккумулятора (и связанных с ним проблем)
- Очень компактный (подвешен за зеркалом, я его даже не вижу)
- Хорошая соньковская матрица (не топ конечно, но вполне норм снимает)
- Поляризационный фильтр - хорошая вещь, но в реальности вы им скорее всего вряд ли будете часто пользоваться )
Недостатки:
Каких-то проблем за время использования не обнаружено.
Комментарий:
Комментарий:
Если ищете недорогой регистратор без лишних наворотов - годный вариант. Снимает хорошо, не глючит. Я брал его перед дальней поездкой (5000 км). За все это время ни до поездки, ни во время, ни после никаких нареканий. Работает как часы. Вставил карту, подключил к зажиганию и забыл.