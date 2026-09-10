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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411565
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Описание товара Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный
Компания NAVITEL, ведущий разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели NAVITEL R250 DUAL — современного компактного видеорегистратора, оснащённого дополнительной камерой заднего вида. Видеорегистратор обеспечивает отличное качество записи видео и оптимальный набор дополнительных функций. Как и все видеорегистраторы NAVITEL, модель R250 DUAL имеет высокое качество видеосъемки с обеих камер — в разрешении Full HD фронтальной камерой, в HD-разрешении дополнительной камерой. Благодаря сенсору GC2053 (Night Vision) и оснащению современной стеклянной оптикой видеорегистратор гарантирует передачу максимально насыщенных контрастных цветов и точную детализацию независимо от условий освещённости.
Компания NAVITEL, ведущий разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели NAVITEL R250 DUAL — современного компактного видеорегистратора, оснащённого дополнительной камерой заднего вида. Видеорегистратор обеспечивает отличное качество записи видео и оптимальный набор дополнительных функций. Как и все видеорегистраторы NAVITEL, модель R250 DUAL имеет высокое качество видеосъемки с обеих камер — в разрешении Full HD фронтальной камерой, в HD-разрешении дополнительной камерой. Благодаря сенсору GC2053 (Night Vision) и оснащению современной стеклянной оптикой видеорегистратор гарантирует передачу максимально насыщенных контрастных цветов и точную детализацию независимо от условий освещённости.
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