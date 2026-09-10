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Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный

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Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 1
Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 2
Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 3
Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 4
Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 2
  • Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 3
  • Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 4
  • Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411565
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
435

Описание товара Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный

Компания NAVITEL, ведущий разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели NAVITEL R250 DUAL — современного компактного видеорегистратора, оснащённого дополнительной камерой заднего вида. Видеорегистратор обеспечивает отличное качество записи видео и оптимальный набор дополнительных функций. Как и все видеорегистраторы NAVITEL, модель R250 DUAL имеет высокое качество видеосъемки с обеих камер — в разрешении Full HD фронтальной камерой, в HD-разрешении дополнительной камерой. Благодаря сенсору GC2053 (Night Vision) и оснащению современной стеклянной оптикой видеорегистратор гарантирует передачу максимально насыщенных контрастных цветов и точную детализацию независимо от условий освещённости.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel R250 DUAL DVR черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Компания NAVITEL, ведущий разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели NAVITEL R250 DUAL — современного компактного видеорегистратора, оснащённого дополнительной камерой заднего вида. Видеорегистратор обеспечивает отличное качество записи видео и оптимальный набор дополнительных функций. Как и все видеорегистраторы NAVITEL, модель R250 DUAL имеет высокое качество видеосъемки с обеих камер — в разрешении Full HD фронтальной камерой, в HD-разрешении дополнительной камерой. Благодаря сенсору GC2053 (Night Vision) и оснащению современной стеклянной оптикой видеорегистратор гарантирует передачу максимально насыщенных контрастных цветов и точную детализацию независимо от условий освещённости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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