Top.Mail.Ru
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 1
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 2
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 3
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 4
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 5
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 6
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 7
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 8
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 9
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 10
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 11
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 12
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 13
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 14
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 15
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 16
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 17
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 18
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
1.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 2
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 3
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 4
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 5
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 6
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 7
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 8
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 9
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 10
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 11
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 12
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 13
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 14
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 15
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 16
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 17
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 18
  • Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NAVITEL
Диагональ экрана, дюйм
1.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
350

Описание товара Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713

Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713



Теги товара: Full HD (1080)

Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Диагональ экрана, дюйм
1.4
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Описание
Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713


Теги товара: Full HD (1080)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Navitel R37 GPS черный 1080x1920 1080p 140гр. AC5713 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...