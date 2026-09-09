Видеорегистратор Navitel R300 GPS
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Камера заднего вида
нет
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 254248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Высота, см
3.3
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
5.6
Комплектация
видеорегистратор, крепление, зарядное устройство, провод miniUSB, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Выносная камера
нет
Камера заднего вида
нет
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Питание
нет
Емкость аккумулятора
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
260
Описание товара Видеорегистратор Navitel R300 GPS
NAVITEL R300 GPS – устройство, сочетающее в себе функции видеорегистратора, цифрового спидометра и GPS-информера. Видеорегистратор NAVITEL R300 GPS оснащен качественным сенсором GC2053 (night vision) и 4-слойной стеклянной линзой. Благодаря этому вы получите качественное и детализированное изображение даже в условиях недостаточной освещенности.
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Высота, см
3.3
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
5.6
Комплектация
видеорегистратор, крепление, зарядное устройство, провод miniUSB, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Развернуть
Выносная камера
нет
Камера заднего вида
нет
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Питание
нет
Емкость аккумулятора
120
Страна производитель
Китай
NAVITEL R300 GPS – устройство, сочетающее в себе функции видеорегистратора, цифрового спидометра и GPS-информера. Видеорегистратор NAVITEL R300 GPS оснащен качественным сенсором GC2053 (night vision) и 4-слойной стеклянной линзой. Благодаря этому вы получите качественное и детализированное изображение даже в условиях недостаточной освещенности.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С микрофоном, Мини
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