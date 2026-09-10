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Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600

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Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600 - фото 1
Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
160°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1080х1920
  • Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600 - фото 1
  • Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408085
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.73
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Ширина, см
4.74
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
160°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1080х1920
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х6
Вес, г.
400

Описание товара Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600

Установите видеорегистратор Pioneer и защитите себя от мошеннических страховых исков: в случае ДТП по видеозаписи вы без труда определите виновника. В некоторых странах при установке видеорегистратора даже может быть уменьшена стоимость страхового полиса*., Одноканальный видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600 с разрешением Full HD состоит из передней камеры с 1, 5-дюймовым ЖК-экраном, который крепится на внутренней поверхности лобового стекла. Угол обзора составляет 160°, поэтому она может записывать то, что недоступно другим камерам., Вам также понравится функция ночного режима от Pioneer. Модель VREC-DZ600 ведет запись с высокой чувствительностью (WDR/HDR). Камера оснащена датчиками SONY “STARVIS”, который постоянно регулирует качество изображения для получения наилучшего результата даже ночью., Теперь, если вы обнаружите повреждение, вернувшись к припаркованному автомобилю, то будете знать, что случилось. В модели Pioneer VREC-DZ600 предусмотрен режим парковки, в котором наблюдение ведется, пока вас нет. В режиме парковки запись событий ведется, даже когда вы ставите автомобиль на стоянку и уходите далеко от него., Кроме того, модель VREC-DZ600 оснащена модулями GPS и Wi-Fi для подключения к смартфону с помощью эксклюзивного приложения Dash Camera Interface от Pioneer. Вы сможете посмотреть запись и настроить видеорегистратор на экране совместимого смартфона iPhone или Android., В модели VREC-DZ600 установлена карта памяти microSD емкостью 16 ГБ.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.73
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Ширина, см
4.74
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
160°
Развернуть
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1080х1920
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
750
Страна производитель
Китай
Описание
Установите видеорегистратор Pioneer и защитите себя от мошеннических страховых исков: в случае ДТП по видеозаписи вы без труда определите виновника. В некоторых странах при установке видеорегистратора даже может быть уменьшена стоимость страхового полиса*., Одноканальный видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600 с разрешением Full HD состоит из передней камеры с 1, 5-дюймовым ЖК-экраном, который крепится на внутренней поверхности лобового стекла. Угол обзора составляет 160°, поэтому она может записывать то, что недоступно другим камерам., Вам также понравится функция ночного режима от Pioneer. Модель VREC-DZ600 ведет запись с высокой чувствительностью (WDR/HDR). Камера оснащена датчиками SONY “STARVIS”, который постоянно регулирует качество изображения для получения наилучшего результата даже ночью., Теперь, если вы обнаружите повреждение, вернувшись к припаркованному автомобилю, то будете знать, что случилось. В модели Pioneer VREC-DZ600 предусмотрен режим парковки, в котором наблюдение ведется, пока вас нет. В режиме парковки запись событий ведется, даже когда вы ставите автомобиль на стоянку и уходите далеко от него., Кроме того, модель VREC-DZ600 оснащена модулями GPS и Wi-Fi для подключения к смартфону с помощью эксклюзивного приложения Dash Camera Interface от Pioneer. Вы сможете посмотреть запись и настроить видеорегистратор на экране совместимого смартфона iPhone или Android., В модели VREC-DZ600 установлена карта памяти microSD емкостью 16 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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