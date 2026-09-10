Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600
Установите видеорегистратор Pioneer и защитите себя от мошеннических страховых исков: в случае ДТП по видеозаписи вы без труда определите виновника. В некоторых странах при установке видеорегистратора даже может быть уменьшена стоимость страхового полиса*., Одноканальный видеорегистратор Pioneer VREC-DZ600 с разрешением Full HD состоит из передней камеры с 1, 5-дюймовым ЖК-экраном, который крепится на внутренней поверхности лобового стекла. Угол обзора составляет 160°, поэтому она может записывать то, что недоступно другим камерам., Вам также понравится функция ночного режима от Pioneer. Модель VREC-DZ600 ведет запись с высокой чувствительностью (WDR/HDR). Камера оснащена датчиками SONY “STARVIS”, который постоянно регулирует качество изображения для получения наилучшего результата даже ночью., Теперь, если вы обнаружите повреждение, вернувшись к припаркованному автомобилю, то будете знать, что случилось. В модели Pioneer VREC-DZ600 предусмотрен режим парковки, в котором наблюдение ведется, пока вас нет. В режиме парковки запись событий ведется, даже когда вы ставите автомобиль на стоянку и уходите далеко от него., Кроме того, модель VREC-DZ600 оснащена модулями GPS и Wi-Fi для подключения к смартфону с помощью эксклюзивного приложения Dash Camera Interface от Pioneer. Вы сможете посмотреть запись и настроить видеорегистратор на экране совместимого смартфона iPhone или Android., В модели VREC-DZ600 установлена карта памяти microSD емкостью 16 ГБ.
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Теги товара: С Bluetooth, С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
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Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С выносной камерой
Теги товара: С Bluetooth, С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
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