Компрессор автомобильный Berkut R15 40л/мин шланг 1.2м
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 176596
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х19х14
Вес, кг.
3
Описание товара Компрессор автомобильный Berkut R15 40л/мин шланг 1.2м
Компрессор для накачивания автомобильных, велосипедных, мотоциклетных шин. Автоматическая система защиты от перегрева, воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали, пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки. Время непрерывной работы: 30 мин. Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C. Уровень шума: 65 Дб. Масса: 2,1 кг.
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Компрессор для накачивания автомобильных, велосипедных, мотоциклетных шин. Автоматическая система защиты от перегрева, воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали, пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки. Время непрерывной работы: 30 мин. Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C. Уровень шума: 65 Дб. Масса: 2,1 кг.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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