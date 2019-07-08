Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб.
В наличии
Код товара: 176597
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х19х14
Вес, кг.
3.5
Описание товара Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м
Компрессор для накачивания шин легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов. Автоматическая система защиты от перегрева, воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали, износостойкое поршневое кольцо из фторопласта. Время непрерывной работы: 40 мин. Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C. Уровень шума: 67 Дб. Масса: 3,5 кг.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Компрессор для накачивания шин легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов. Автоматическая система защиты от перегрева, воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали, износостойкое поршневое кольцо из фторопласта. Время непрерывной работы: 40 мин. Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C. Уровень шума: 67 Дб. Масса: 3,5 кг.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция
Достоинства:
Классный насос!
Купить Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м - по цене 7650 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м
Достоинства:
Классный насос!