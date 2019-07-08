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Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м

1 Отзывы
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Автомобильный компрессор Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 176597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м
7 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Размеры в упаковке, см
23х19х14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м

Компрессор для накачивания шин легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов. Автоматическая система защиты от перегрева, воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали, износостойкое поршневое кольцо из фторопласта. Время непрерывной работы: 40 мин. Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C. Уровень шума: 67 Дб. Масса: 3,5 кг.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м

Источник: Яндекс Маркет
08.07.2019
Федор

Достоинства:
Классный насос!



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Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Описание
Компрессор для накачивания шин легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов. Автоматическая система защиты от перегрева, воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали, износостойкое поршневое кольцо из фторопласта. Время непрерывной работы: 40 мин. Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C. Уровень шума: 67 Дб. Масса: 3,5 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2019
Федор

Достоинства:
Классный насос!


Купить Компрессор автомобильный Berkut R17 55л/мин шланг 7.5м - по цене 7650 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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