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Компрессор автомобильный Gigant GAC-30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный Gigant GAC-30

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Компрессор автомобильный Gigant GAC-30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры автомобильные
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
3
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-30 - фото 1
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-30 - фото 2
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 210 руб.  2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499817
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Компрессоры автомобильные
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х13
Вес, кг.
1.73

Описание товара Компрессор автомобильный Gigant GAC-30

Автомобильный компрессор Gigant GAC-30 подойдет для длительных автомобильных поездок и позволит быстро наполнить воздухом спущенное колесо.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Gigant GAC-30




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Компрессоры автомобильные
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный компрессор Gigant GAC-30 подойдет для длительных автомобильных поездок и позволит быстро наполнить воздухом спущенное колесо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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