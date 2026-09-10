Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01
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Характеристики
Тип товара
Компрессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%5 520 руб. 7 404 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 444313
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х20х11
Вес, кг.
2
Описание товара Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01
Xiaomi 70mai Air Compressor Midrive TP01 - воздушный компрессор с цилиндрами из анодированного алюминиевого сплава и немецким поршнем способен поднять давление до 7 атмосфер. Стандартная автомобильная шина накачивается в среднем за 3 мин. Корпус выполнен в форме небольшого металлического ящика с удобной ручкой-лямкой. Компрессор имеет встроенные кабель питания с адаптером в прикуриватель и мягкий резиновый шланг.
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Xiaomi 70mai Air Compressor Midrive TP01 - воздушный компрессор с цилиндрами из анодированного алюминиевого сплава и немецким поршнем способен поднять давление до 7 атмосфер. Стандартная автомобильная шина накачивается в среднем за 3 мин. Корпус выполнен в форме небольшого металлического ящика с удобной ручкой-лямкой. Компрессор имеет встроенные кабель питания с адаптером в прикуриватель и мягкий резиновый шланг.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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