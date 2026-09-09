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Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196701
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Описание товара Компрессор автомобильный Berkut SA-03
Модель BERKUT SA-03 (AIR STATION) — это компактная пневмостанция, включающая компрессор в связке с ресивером объёмом 2,85л на одной раме. Система предназначена для быстрого накачивания шин автомобилей, надувных лодок, рафтов. Устройство комплектуется гибким армированным шлангом 7,5 м, а также профессиональным пистолетом для накачки шин с манометром. Подключение шланга производится через быстросъёмное соединение, а электрическое питание берется напрямую от АКБ при помощи контактов-крокодилов. BERKUT SA-03 полностью разборная и может быть установлена покомпонентно для выполнения профессиональных задач: управление звуковым сигналом, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
Модель BERKUT SA-03 (AIR STATION) — это компактная пневмостанция, включающая компрессор в связке с ресивером объёмом 2,85л на одной раме. Система предназначена для быстрого накачивания шин автомобилей, надувных лодок, рафтов. Устройство комплектуется гибким армированным шлангом 7,5 м, а также профессиональным пистолетом для накачки шин с манометром. Подключение шланга производится через быстросъёмное соединение, а электрическое питание берется напрямую от АКБ при помощи контактов-крокодилов. BERKUT SA-03 полностью разборная и может быть установлена покомпонентно для выполнения профессиональных задач: управление звуковым сигналом, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
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