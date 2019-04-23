Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Подогрев сидений Емеля УК-2

(1)
Артикул: 37592
  • Подогрев сидений Емеля УК-2 (встраиваемый на 2 сиденья) - фото 1
  • Подогрев сидений Емеля УК-2 (встраиваемый на 2 сиденья) - фото 2
  • Подогрев сидений Емеля УК-2 (встраиваемый на 2 сиденья) - фото 3
Подогрев сидений Емеля УК-2 (встраиваемый на 2 сиденья) - фото 1
Подогрев сидений Емеля УК-2 (встраиваемый на 2 сиденья) - фото 2
Подогрев сидений Емеля УК-2 (встраиваемый на 2 сиденья) - фото 3
3 650 руб. 
3 800 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 37592
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендЕмеля
Тип товараПодогрев сидения
Автоматическое отключениеесть
Вес, кг0.75
Высота, см15
Длина, см37
Количество режимов нагрева4
Потребляемая мощность70 х 2 Вт
Ширина, см21

Подогрев сидений Емеля УК-2 представляет собой комплект, предназначенный для подогрева двух сидений. Устанавливается под чехлы автомобиля, вся проводка скрыта, в удобное место выводятся поворотные кнопки для регулировки интесивности нагрева каждого из сидений индивидуально. Индикатор интенсивности нагрева меняет цвет в зависимости от степени нагрева от зеленого к красному. Установка комплекта Емеля УК-2 не портит внешний вид автомобиля, а в рабочем состоянии нагреватели не оказывают воздействия на воздух внутри салона.

Особенности:

  • Монтаж внутренний, скрытый;
  • Рассчитан на два кресла. Обогрев осуществляется на сидении и на спинке;
  • Управление поворотного типа. Четыре режима нагрева: слабый, нормальный , сильный, интенсивный (максимальная температура – 37 градусов);
  • Индикация интенсивности нагрева;
  • Тип теплоносителя – нагревательный провод;
  • Надежная защита от коротного замыкания;
  • Подключается к бортовой сетии автомобиля;

Комплектация:

  • Нагревательные элементы (4 шт.);
  • Блок управления поворотного типа (2 шт.);
  • Жгут монтажных проводов;
  • Гарантийный талон;
  • Руководство (на коробке);
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличное приобритение

Недостатки:
их нет

Самовывоз невозможен
Подогрев сидений Емеля УК-2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...