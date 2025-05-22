Видеорегистратор TrendVision X2 Dual
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
2
Угол обзора
170°
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%6 340 руб. 7 826 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473575
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
4.5
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
3.3
Комплектация
видеорегистратор, дополнительная камера, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
2
Угол обзора
170°
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
275
Описание товара Видеорегистратор TrendVision X2 Dual
Видеорегистратор с превосходным качеством съемки. Поможет водителю на дороге и станет союзником в решении спорных вопросов в случае возникновения непредвиденной дорожной ситуациию
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
4.5
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
3.3
Комплектация
видеорегистратор, дополнительная камера, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
2
Угол обзора
170°
Выносная камера
есть
Развернуть
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор с превосходным качеством съемки. Поможет водителю на дороге и станет союзником в решении спорных вопросов в случае возникновения непредвиденной дорожной ситуациию
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, купил в подарок, проверить на работоспособность пока не удалось, так как не включается без сети, шнура для подключения в домашнюю розетку не оказалось такого. Приехал быстро, за сутки, все цело, аккуратно упакован, коробка без замятий.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя,но нет флешки.ещё не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
покупал на замену своего регистратора, тот поломался брал чисто чтоб было и изза разьема miniB(кажется так называется разьем) потому что у меня на прямую установлен такой разьем от авто и чтоб не разбиарать провода и т.д и т.п, поэтому ее и взял работает норм, никаких нареканий снимает хорошо, включается сразу и есть еще функция отключения экрана во время фиксации на первый взгляд може показаться что он не пашет, но, это просто экран так оключается и сьемку все равно ведет.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный регистратор работает
Достоинства:
Комментарий:
Классный регистратор. Из разряда включил-сразу работает . Минута на установление карты и выставление даты. Качество съемки приемлемое. Из неудобств - нет "быстросъема". Оказывается, циклической записи. Каждый раз нужно форматировать карту памяти
Достоинства:
Комментарий:
Без нареканий, товаром доволен.
Достоинства:
Комментарий:
взяла мужу на подарок в замен старого advocam. отлично пишет, хорошее крепление. для своей цены отличные функции и качество!
Достоинства:
Комментарий:
открыл коробку , все целое , после праздников установлю !!! С Наступившим новым годом !!!
Достоинства:
Комментарий:
Самый обычный видеорегистратор, не более и не менее
Достоинства:
Комментарий:
покупал тестю ,поставили, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, качество хорошее, но далеко снимает, номера не видно, надо увеличивать сильно в настройках
Достоинства:
Комментарий:
Картинка хорошая ,большое разрешение.держатель качественный и удобный.записывает даже на низкоскоростную флешку.
Достоинства:
Комментарий:
первый видеорегистратор, сравнить не с чем. выглядит стильно и не громоздко. легенький, присоска держит на ура. на практике еще не испробован градус и качество вроде норм
Достоинства:
Комментарий:
Купил за 2500 руб. в "распродажу 11.11". За данные деньги регистратор отличный. Качество съемки хорошее, карту определил сразу. Из минусов: - нет АКБ встроенного; - не очень удобное крепление самого регистратора. по этой причине желательно использовать родной провод с "кривым 90-градусным" зарядным штекером. у меня проведена скрытая проводка с прямым штекером, пришлось немного приобретать. Посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Качество записи норм. Работает уже 3-й месяц без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
пришёл вовремя ,все в целости сохранности простой в управлении все работает ,пока покупкой доволен ,советую дальше посмотрим как себя будет вести
Достоинства:
Комментарий:
маленький удобный не перекрывает обзор установил рядом с зеркалом заднего вида и его почти не видно за ним
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстрее, чем обещали. аккуратная удобная коробочка. подключается. в работе посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Регистратор понравился маленький компактный простой интерфейс всё понятно в настройках ,качество съёмки
Достоинства:
Комментарий:
Это мой второй трендвижн. первый TDR-200 отработал 4года. Загружаю ночное, вечернее, дневное видео с разных сторон солнце в камеру, сзади сбоку. на скорости и сетофоре. 2к и FullXd, где вы реально можете увидеть на что способен регистратор. позже ещё добавлю материал. Из плюсов цена соответствует качеству съемки. Из минусов тихий звук с сильными шумами. на прежнем регистраторе тоже звук был плохой. я микрофон переставил от нокии. отзыв где то на маркете о переделке микрофона. этот тоже надо менять.
Достоинства:
Комментарий:
неплохо. неудобное подключение смысла от "2к" нет
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, упакован нормально. Видеорегистратор, в принципе, неплохой, за 3000 самое то я бы сказал. Качество видео нормальное, флэшку установил 64гб, это 7 часов съемки в формате 2к. Комплектация - зарядное устройство, крепление, видеорегистратор. Микрофон я не тестировал, отключил сразу из-за ненадобности, режим парковки и датчик движения тоже не проверял, мне это не нужно. Датчик удара включил, но надеюсь он мне не понадобится. За 3000 нормальный регистратор - мое мнение
Достоинства:
Комментарий:
Хороший регистратор порадовал дисплей картинка хорошая и дисплей большой с хорошим обзором разем питания старый мини юсби ещё крепёж к стеклу очень маленькии ишнур питания очень близко неудобное расположение флешки слева, удобнее было бы с права под правую руку нет подробно описания сколько должен держать время аккумулятор после отключения питания прикуривателя быстро выключается сам регистратор. Вопшем неплохой гаджет рекомедовать можно.
Достоинства:
Комментарий:
не удалось использовать, после примерно одного часа перестал работать блок питания. Буду возвращать. Скорее всего перезакажу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видеорегистатор, работает, снимает. Пока претензий к работе нет никаких.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видеорегистратор!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видеорегистратор, покупал вместо моего умершего Hyundai. Регистратор пришел запечатанный. В комплекте сам видеорегистратор, поворотный кронштейн на присоске, кабель зарядки в прикуриватель. Проверил все работает. Залез в меню есть режим парковки с настройкой чувствительности, настройка экспозиции, настройка разрешения видео, циклическая запись, настройка длительности записи. Первое впечатление, регистратор-огонь. Картинка четкая, ночью тоже. Фото и видео скину позже, регистратор не устанавливал, нет флешки, заказал на 64 гига.
Достоинства:
Оригинальное, компактное устройство, удобно крепится на кронштейн, благодаря магниту.Повесила под зеркалом заднего вида.Через кронштейн также организовано сквозное питание. Разрешение съёмки FullHD, даже при плохом освещении ночью хорошо видна ситуация на дороге. Угол обзора у камеры 170 градусов (прописано в характеристиках регистратора), берёт левую сторону со встречной полосой движения полностью.
Недостатки:
Нет проблем
Комментарий:
Также в комплект положили вторую камеру для установки сзади автомобиля, пока руки не дошли до неё, обязательно поставлю.
Достоинства:
Миниатюрная модель с двумя камерами и одновременной записью сразу с обеих в двухканальном режиме. Качество записей позволяет увидеть номера встречных авто даже при плохом освещении, записывает в 1080р с неплохими углами обзора и отличной стабилизацией. G-Sensor в момент удара защищает видео на карте от перезаписи.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Кронштейн с присоской крепится на лобовое стекло за минуту, сам регистратор примагничивается к нему - удобное решение со сквозным питанием через крепление.
Видеорегистратор TrendVision X2 Dual - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision X2 Dual
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, купил в подарок, проверить на работоспособность пока не удалось, так как не включается без сети, шнура для подключения в домашнюю розетку не оказалось такого. Приехал быстро, за сутки, все цело, аккуратно упакован, коробка без замятий.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя,но нет флешки.ещё не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
покупал на замену своего регистратора, тот поломался брал чисто чтоб было и изза разьема miniB(кажется так называется разьем) потому что у меня на прямую установлен такой разьем от авто и чтоб не разбиарать провода и т.д и т.п, поэтому ее и взял работает норм, никаких нареканий снимает хорошо, включается сразу и есть еще функция отключения экрана во время фиксации на первый взгляд може показаться что он не пашет, но, это просто экран так оключается и сьемку все равно ведет.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный регистратор работает
Достоинства:
Комментарий:
Классный регистратор. Из разряда включил-сразу работает . Минута на установление карты и выставление даты. Качество съемки приемлемое. Из неудобств - нет "быстросъема". Оказывается, циклической записи. Каждый раз нужно форматировать карту памяти
Достоинства:
Комментарий:
Без нареканий, товаром доволен.
Достоинства:
Комментарий:
взяла мужу на подарок в замен старого advocam. отлично пишет, хорошее крепление. для своей цены отличные функции и качество!
Достоинства:
Комментарий:
открыл коробку , все целое , после праздников установлю !!! С Наступившим новым годом !!!
Достоинства:
Комментарий:
Самый обычный видеорегистратор, не более и не менее
Достоинства:
Комментарий:
покупал тестю ,поставили, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, качество хорошее, но далеко снимает, номера не видно, надо увеличивать сильно в настройках
Достоинства:
Комментарий:
Картинка хорошая ,большое разрешение.держатель качественный и удобный.записывает даже на низкоскоростную флешку.
Достоинства:
Комментарий:
первый видеорегистратор, сравнить не с чем. выглядит стильно и не громоздко. легенький, присоска держит на ура. на практике еще не испробован градус и качество вроде норм
Достоинства:
Комментарий:
Купил за 2500 руб. в "распродажу 11.11". За данные деньги регистратор отличный. Качество съемки хорошее, карту определил сразу. Из минусов: - нет АКБ встроенного; - не очень удобное крепление самого регистратора. по этой причине желательно использовать родной провод с "кривым 90-градусным" зарядным штекером. у меня проведена скрытая проводка с прямым штекером, пришлось немного приобретать. Посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Качество записи норм. Работает уже 3-й месяц без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
пришёл вовремя ,все в целости сохранности простой в управлении все работает ,пока покупкой доволен ,советую дальше посмотрим как себя будет вести
Достоинства:
Комментарий:
маленький удобный не перекрывает обзор установил рядом с зеркалом заднего вида и его почти не видно за ним
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстрее, чем обещали. аккуратная удобная коробочка. подключается. в работе посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Регистратор понравился маленький компактный простой интерфейс всё понятно в настройках ,качество съёмки
Достоинства:
Комментарий:
Это мой второй трендвижн. первый TDR-200 отработал 4года. Загружаю ночное, вечернее, дневное видео с разных сторон солнце в камеру, сзади сбоку. на скорости и сетофоре. 2к и FullXd, где вы реально можете увидеть на что способен регистратор. позже ещё добавлю материал. Из плюсов цена соответствует качеству съемки. Из минусов тихий звук с сильными шумами. на прежнем регистраторе тоже звук был плохой. я микрофон переставил от нокии. отзыв где то на маркете о переделке микрофона. этот тоже надо менять.
Достоинства:
Комментарий:
неплохо. неудобное подключение смысла от "2к" нет
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, упакован нормально. Видеорегистратор, в принципе, неплохой, за 3000 самое то я бы сказал. Качество видео нормальное, флэшку установил 64гб, это 7 часов съемки в формате 2к. Комплектация - зарядное устройство, крепление, видеорегистратор. Микрофон я не тестировал, отключил сразу из-за ненадобности, режим парковки и датчик движения тоже не проверял, мне это не нужно. Датчик удара включил, но надеюсь он мне не понадобится. За 3000 нормальный регистратор - мое мнение
Достоинства:
Комментарий:
Хороший регистратор порадовал дисплей картинка хорошая и дисплей большой с хорошим обзором разем питания старый мини юсби ещё крепёж к стеклу очень маленькии ишнур питания очень близко неудобное расположение флешки слева, удобнее было бы с права под правую руку нет подробно описания сколько должен держать время аккумулятор после отключения питания прикуривателя быстро выключается сам регистратор. Вопшем неплохой гаджет рекомедовать можно.
Достоинства:
Комментарий:
не удалось использовать, после примерно одного часа перестал работать блок питания. Буду возвращать. Скорее всего перезакажу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видеорегистатор, работает, снимает. Пока претензий к работе нет никаких.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видеорегистратор!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший видеорегистратор, покупал вместо моего умершего Hyundai. Регистратор пришел запечатанный. В комплекте сам видеорегистратор, поворотный кронштейн на присоске, кабель зарядки в прикуриватель. Проверил все работает. Залез в меню есть режим парковки с настройкой чувствительности, настройка экспозиции, настройка разрешения видео, циклическая запись, настройка длительности записи. Первое впечатление, регистратор-огонь. Картинка четкая, ночью тоже. Фото и видео скину позже, регистратор не устанавливал, нет флешки, заказал на 64 гига.
Достоинства:
Оригинальное, компактное устройство, удобно крепится на кронштейн, благодаря магниту.Повесила под зеркалом заднего вида.Через кронштейн также организовано сквозное питание. Разрешение съёмки FullHD, даже при плохом освещении ночью хорошо видна ситуация на дороге. Угол обзора у камеры 170 градусов (прописано в характеристиках регистратора), берёт левую сторону со встречной полосой движения полностью.
Недостатки:
Нет проблем
Комментарий:
Также в комплект положили вторую камеру для установки сзади автомобиля, пока руки не дошли до неё, обязательно поставлю.
Достоинства:
Миниатюрная модель с двумя камерами и одновременной записью сразу с обеих в двухканальном режиме. Качество записей позволяет увидеть номера встречных авто даже при плохом освещении, записывает в 1080р с неплохими углами обзора и отличной стабилизацией. G-Sensor в момент удара защищает видео на карте от перезаписи.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Кронштейн с присоской крепится на лобовое стекло за минуту, сам регистратор примагничивается к нему - удобное решение со сквозным питанием через крепление.