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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 540 руб.
13 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473574
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Описание товара Видеорегистратор TrendVision X1 MAX
TrendVision X1 MAX – видеорегистратор в компактном корпусе c выносной камерой Является оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум пользы от устройства. Мощный процессор и передовая матрица дают возможность получить идеальное по качеству Full HD видео в любое время суток. Магнитное крепление значительно облегчает процесс использования регистратора. TrendVision X1 оснащен GPS – информером с самой актуальной на сегодняшний день базой данных, которая регулярно обновляется. Расположение GPS – модуля в креплении позволяет минимизировать помехи при работе устройства. Встроенный Wi-Fi даст возможность в случае необходимости быстро перенести видео на смартфон.
Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision X1 MAX
Источник: Яндекс Маркет
Макс С.
Достоинства:
Комментарий:
классный регистратор рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Kristina P.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой.в дилерлскои салоне электрики были в шоке ,что есть такой регистратор под нашу дашку)выглядит эстетично , работает 24 часа в (в незаведенном виде тоже).чтоб посмотреть видео , нужно подсоединиться к выделенной зоне вайфай при заведенной машине.устанавливали в дилерском центре,гарантия слетает-нн забываем , при самостоятельных попытках влезть в электрику
TrendVision X1 MAX – видеорегистратор в компактном корпусе c выносной камерой Является оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум пользы от устройства. Мощный процессор и передовая матрица дают возможность получить идеальное по качеству Full HD видео в любое время суток. Магнитное крепление значительно облегчает процесс использования регистратора. TrendVision X1 оснащен GPS – информером с самой актуальной на сегодняшний день базой данных, которая регулярно обновляется. Расположение GPS – модуля в креплении позволяет минимизировать помехи при работе устройства. Встроенный Wi-Fi даст возможность в случае необходимости быстро перенести видео на смартфон.
Комментарий:
Очень крутой.в дилерлскои салоне электрики были в шоке ,что есть такой регистратор под нашу дашку)выглядит эстетично , работает 24 часа в (в незаведенном виде тоже).чтоб посмотреть видео , нужно подсоединиться к выделенной зоне вайфай при заведенной машине.устанавливали в дилерском центре,гарантия слетает-нн забываем , при самостоятельных попытках влезть в электрику
Видеорегистратор TrendVision X1 MAX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision X1 MAX
Достоинства:
Комментарий:
классный регистратор рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой.в дилерлскои салоне электрики были в шоке ,что есть такой регистратор под нашу дашку)выглядит эстетично , работает 24 часа в (в незаведенном виде тоже).чтоб посмотреть видео , нужно подсоединиться к выделенной зоне вайфай при заведенной машине.устанавливали в дилерском центре,гарантия слетает-нн забываем , при самостоятельных попытках влезть в электрику