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Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление

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Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 1
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Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 9
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Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 13
Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 14
Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 15
Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 16
Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 1
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 2
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 3
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 4
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  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 9
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 10
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 11
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 12
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 13
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 14
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 15
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 16
  • Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0&quot;IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638135
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.9
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
4.2
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х9
Вес, г.
100

Описание товара Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление

Автомобильный регистратор, построенный на GC2063 и оснащенный процессором GPCV1167. Обеспечивает запись видео с высоким разрешением, угол обзора - 120 градусов. Вы получите детальную и четкую картинку при любых условиях, сможете его просматривать на 2-х дюймовом дисплее в любое удобное время. Объектив представлен 4 линзами и ИК-фильтром для успешной работы даже при минимальном освещении. Обзора 120 градусов вполне хватает для фиксации происходящего не только на дороге и на соседних полосах, но и в пешеходной зоне, а также знаков, светофоров и т.д.



Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi


Теги товара: Full HD (1080)

Отзывы о товаре Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.9
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
4.2
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный регистратор, построенный на GC2063 и оснащенный процессором GPCV1167. Обеспечивает запись видео с высоким разрешением, угол обзора - 120 градусов. Вы получите детальную и четкую картинку при любых условиях, сможете его просматривать на 2-х дюймовом дисплее в любое удобное время. Объектив представлен 4 линзами и ИК-фильтром для успешной работы даже при минимальном освещении. Обзора 120 градусов вполне хватает для фиксации происходящего не только на дороге и на соседних полосах, но и в пешеходной зоне, а также знаков, светофоров и т.д.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi


Теги товара: Full HD (1080)
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Отзывы


Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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