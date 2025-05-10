Top.Mail.Ru
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)

11 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) - фото 2
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
AMD Ryzen 7 7800X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб. 
Начислим 439 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637944
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)
27 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
AMD Ryzen 7 7800X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
96
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
89
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon RDNA 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D создан для геймеров, которые стремятся к максимальному количеству кадров в секунду в современных и будущих играх. Благодаря уникальной технологии 3D V-Cache он демонстрирует феноменальную производительность в игровых сценариях, часто опережая даже более дорогие и многоядерные модели. Он устанавливается в новый сокет AM5, что требует совместимой материнской платы на чипсетах X670, B650 или A620, и станет идеальным сердцем высокопроизводительной игровой системы, где важна каждая доля fps.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит современная 5-нм архитектура AMD Zen 4, объединенная с революционной технологией 3D V-Cache. Конфигурация включает 8 полноценных ядер и 16 потоков обработки, с базовой частотой 4.2 ГГц и максимальным бустом до 5.0 ГГц. Ключевая особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх основного. Это кардинально снижает задержки при доступе к данным в играх, что напрямую превращается в более высокую и плавную частоту кадров.

Кэш, память и контроллеры

Гигантский кэш L3 объемом 96 МБ - это главное конкурентное преимущество Ryzen 7 7800X3D в играх. Контроллер памяти поддерживает современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МГц, а на практике - значительно выше при использовании профилей EXPO. Процессор обеспечивает 28 линий PCIe 5.0: 16 линий выделено для графического ускорителя и 4 - для накопителя NVMe, что открывает путь к самым скоростным SSD и будущим видеоадаптерам. Встроенной графики в этой модели нет.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что является отличным балансом между высокой производительностью и управляемым энергопотреблением. Для его питания на материнской плате потребуется один 8-пиновый разъем EPS. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, однако система сама эффективно управляет частотами в рамках заданных тепловых и энергетических лимитов. Для стабильной работы потребуется качественный кулер башенного типа или СЖО.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, поэтому для вывода изображения на экран обязательна дискретная видеокарта. К дополнительным современным технологиям относится поддержка Resizable BAR (Smart Access Memory) для более прямого доступа видеокарты к памяти CPU, аппаратное кодирование и декодирование видеоформатов AV1 и H.264/265, а также встроенный AI-ускоритель AMD для оптимизации задач в поддерживаемых приложениях.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для гарантированной совместимости с процессорами серии X3D. Из-за особенностей конструкции с дополнительным кристаллом кэша, этот CPU критически чувствителен к качественному охлаждению - перегрев приведет к снижению производительности. Также стоит помнить, что для раскрытия потенциала памяти DDR5 необходима плата с выверенной разводкой и поддержкой EXPO. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, но привезли просто в пупырке без клипсы и видны пятна флюса, как будто его вскрывали. Благо оттерлось без проблем и на температуры не повлияло. Быть может просто повезло.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм,работает.упаковка супер,огромная коробка с кучей бумаги и проц просто в рупырке
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло быстро, доставил курьер, немного ожидали в другом плане, что в коробочке будет, для подарка, но пришло так
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Очень хорошо упакован! Даже если кирпич с верху падет - не повредит!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Fedor K.

Достоинства:


Комментарий:
классный процессор,пошел на замену 5800х. в стресс тесте до 55 градусов за 25 минут и выше не было.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Григорий П.

Достоинства:


Комментарий:
Все быстро пришло, упаковано в 33 коробки, чтобы ничего не повредилось. Сам процессор один из топовых на сегодняшний день, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, что будет дальше поглядим. Дороговато
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный проц. Успел урвать до подорожания =)
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрёл давно, в последний день перед повышением, писать за сколько не буду)). Доставку оформил на субботу, а привезли на следующий день. Сейчас вроде у Ситилинк с этим проблем нет. Проц работает в стоке, ничего не настраивал. Охлаждается дешевенькой СВО ID-COOLING DASHFLOW 360 XT Lite. Правда кульки поставил BQ silent wings 4 hs. На видео крутились они процентов на 80% при старте игрушек, когда максимальный нагрев. Играю в 4к, видюха 3080ti.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший процессор цена - производительность
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошло 7 дней, полет нормальный, ранее пользовался процессорами от Intel, но т.к больше всего времени я провожу в играх, решил взять этот проц, т.к в интернете сейчас ходят слухи, что даже intel 14700к хуже 7800x3d для игровой индустрии, но цены колосально отличаются, не жалею



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
AMD Ryzen 7 7800X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
96
Развернуть
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
89
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon RDNA 2
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D создан для геймеров, которые стремятся к максимальному количеству кадров в секунду в современных и будущих играх. Благодаря уникальной технологии 3D V-Cache он демонстрирует феноменальную производительность в игровых сценариях, часто опережая даже более дорогие и многоядерные модели. Он устанавливается в новый сокет AM5, что требует совместимой материнской платы на чипсетах X670, B650 или A620, и станет идеальным сердцем высокопроизводительной игровой системы, где важна каждая доля fps.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит современная 5-нм архитектура AMD Zen 4, объединенная с революционной технологией 3D V-Cache. Конфигурация включает 8 полноценных ядер и 16 потоков обработки, с базовой частотой 4.2 ГГц и максимальным бустом до 5.0 ГГц. Ключевая особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх основного. Это кардинально снижает задержки при доступе к данным в играх, что напрямую превращается в более высокую и плавную частоту кадров.

Кэш, память и контроллеры

Гигантский кэш L3 объемом 96 МБ - это главное конкурентное преимущество Ryzen 7 7800X3D в играх. Контроллер памяти поддерживает современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МГц, а на практике - значительно выше при использовании профилей EXPO. Процессор обеспечивает 28 линий PCIe 5.0: 16 линий выделено для графического ускорителя и 4 - для накопителя NVMe, что открывает путь к самым скоростным SSD и будущим видеоадаптерам. Встроенной графики в этой модели нет.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что является отличным балансом между высокой производительностью и управляемым энергопотреблением. Для его питания на материнской плате потребуется один 8-пиновый разъем EPS. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, однако система сама эффективно управляет частотами в рамках заданных тепловых и энергетических лимитов. Для стабильной работы потребуется качественный кулер башенного типа или СЖО.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, поэтому для вывода изображения на экран обязательна дискретная видеокарта. К дополнительным современным технологиям относится поддержка Resizable BAR (Smart Access Memory) для более прямого доступа видеокарты к памяти CPU, аппаратное кодирование и декодирование видеоформатов AV1 и H.264/265, а также встроенный AI-ускоритель AMD для оптимизации задач в поддерживаемых приложениях.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для гарантированной совместимости с процессорами серии X3D. Из-за особенностей конструкции с дополнительным кристаллом кэша, этот CPU критически чувствителен к качественному охлаждению - перегрев приведет к снижению производительности. Также стоит помнить, что для раскрытия потенциала памяти DDR5 необходима плата с выверенной разводкой и поддержкой EXPO. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, но привезли просто в пупырке без клипсы и видны пятна флюса, как будто его вскрывали. Благо оттерлось без проблем и на температуры не повлияло. Быть может просто повезло.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм,работает.упаковка супер,огромная коробка с кучей бумаги и проц просто в рупырке
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло быстро, доставил курьер, немного ожидали в другом плане, что в коробочке будет, для подарка, но пришло так
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Очень хорошо упакован! Даже если кирпич с верху падет - не повредит!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Fedor K.

Достоинства:


Комментарий:
классный процессор,пошел на замену 5800х. в стресс тесте до 55 градусов за 25 минут и выше не было.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Григорий П.

Достоинства:


Комментарий:
Все быстро пришло, упаковано в 33 коробки, чтобы ничего не повредилось. Сам процессор один из топовых на сегодняшний день, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, что будет дальше поглядим. Дороговато
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный проц. Успел урвать до подорожания =)
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрёл давно, в последний день перед повышением, писать за сколько не буду)). Доставку оформил на субботу, а привезли на следующий день. Сейчас вроде у Ситилинк с этим проблем нет. Проц работает в стоке, ничего не настраивал. Охлаждается дешевенькой СВО ID-COOLING DASHFLOW 360 XT Lite. Правда кульки поставил BQ silent wings 4 hs. На видео крутились они процентов на 80% при старте игрушек, когда максимальный нагрев. Играю в 4к, видюха 3080ti.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший процессор цена - производительность
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошло 7 дней, полет нормальный, ранее пользовался процессорами от Intel, но т.к больше всего времени я провожу в играх, решил взять этот проц, т.к в интернете сейчас ходят слухи, что даже intel 14700к хуже 7800x3d для игровой индустрии, но цены колосально отличаются, не жалею


Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 27390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...