Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D создан для геймеров, которые стремятся к максимальному количеству кадров в секунду в современных и будущих играх. Благодаря уникальной технологии 3D V-Cache он демонстрирует феноменальную производительность в игровых сценариях, часто опережая даже более дорогие и многоядерные модели. Он устанавливается в новый сокет AM5, что требует совместимой материнской платы на чипсетах X670, B650 или A620, и станет идеальным сердцем высокопроизводительной игровой системы, где важна каждая доля fps.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит современная 5-нм архитектура AMD Zen 4, объединенная с революционной технологией 3D V-Cache. Конфигурация включает 8 полноценных ядер и 16 потоков обработки, с базовой частотой 4.2 ГГц и максимальным бустом до 5.0 ГГц. Ключевая особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх основного. Это кардинально снижает задержки при доступе к данным в играх, что напрямую превращается в более высокую и плавную частоту кадров.
Кэш, память и контроллеры
Гигантский кэш L3 объемом 96 МБ - это главное конкурентное преимущество Ryzen 7 7800X3D в играх. Контроллер памяти поддерживает современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МГц, а на практике - значительно выше при использовании профилей EXPO. Процессор обеспечивает 28 линий PCIe 5.0: 16 линий выделено для графического ускорителя и 4 - для накопителя NVMe, что открывает путь к самым скоростным SSD и будущим видеоадаптерам. Встроенной графики в этой модели нет.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что является отличным балансом между высокой производительностью и управляемым энергопотреблением. Для его питания на материнской плате потребуется один 8-пиновый разъем EPS. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, однако система сама эффективно управляет частотами в рамках заданных тепловых и энергетических лимитов. Для стабильной работы потребуется качественный кулер башенного типа или СЖО.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, поэтому для вывода изображения на экран обязательна дискретная видеокарта. К дополнительным современным технологиям относится поддержка Resizable BAR (Smart Access Memory) для более прямого доступа видеокарты к памяти CPU, аппаратное кодирование и декодирование видеоформатов AV1 и H.264/265, а также встроенный AI-ускоритель AMD для оптимизации задач в поддерживаемых приложениях.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для гарантированной совместимости с процессорами серии X3D. Из-за особенностей конструкции с дополнительным кристаллом кэша, этот CPU критически чувствителен к качественному охлаждению - перегрев приведет к снижению производительности. Также стоит помнить, что для раскрытия потенциала памяти DDR5 необходима плата с выверенной разводкой и поддержкой EXPO. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные, С встроенной графикой
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Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910) в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D создан для геймеров, которые стремятся к максимальному количеству кадров в секунду в современных и будущих играх. Благодаря уникальной технологии 3D V-Cache он демонстрирует феноменальную производительность в игровых сценариях, часто опережая даже более дорогие и многоядерные модели. Он устанавливается в новый сокет AM5, что требует совместимой материнской платы на чипсетах X670, B650 или A620, и станет идеальным сердцем высокопроизводительной игровой системы, где важна каждая доля fps.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит современная 5-нм архитектура AMD Zen 4, объединенная с революционной технологией 3D V-Cache. Конфигурация включает 8 полноценных ядер и 16 потоков обработки, с базовой частотой 4.2 ГГц и максимальным бустом до 5.0 ГГц. Ключевая особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх основного. Это кардинально снижает задержки при доступе к данным в играх, что напрямую превращается в более высокую и плавную частоту кадров.
Кэш, память и контроллеры
Гигантский кэш L3 объемом 96 МБ - это главное конкурентное преимущество Ryzen 7 7800X3D в играх. Контроллер памяти поддерживает современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МГц, а на практике - значительно выше при использовании профилей EXPO. Процессор обеспечивает 28 линий PCIe 5.0: 16 линий выделено для графического ускорителя и 4 - для накопителя NVMe, что открывает путь к самым скоростным SSD и будущим видеоадаптерам. Встроенной графики в этой модели нет.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что является отличным балансом между высокой производительностью и управляемым энергопотреблением. Для его питания на материнской плате потребуется один 8-пиновый разъем EPS. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, однако система сама эффективно управляет частотами в рамках заданных тепловых и энергетических лимитов. Для стабильной работы потребуется качественный кулер башенного типа или СЖО.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, поэтому для вывода изображения на экран обязательна дискретная видеокарта. К дополнительным современным технологиям относится поддержка Resizable BAR (Smart Access Memory) для более прямого доступа видеокарты к памяти CPU, аппаратное кодирование и декодирование видеоформатов AV1 и H.264/265, а также встроенный AI-ускоритель AMD для оптимизации задач в поддерживаемых приложениях.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для гарантированной совместимости с процессорами серии X3D. Из-за особенностей конструкции с дополнительным кристаллом кэша, этот CPU критически чувствителен к качественному охлаждению - перегрев приведет к снижению производительности. Также стоит помнить, что для раскрытия потенциала памяти DDR5 необходима плата с выверенной разводкой и поддержкой EXPO. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, но привезли просто в пупырке без клипсы и видны пятна флюса, как будто его вскрывали. Благо оттерлось без проблем и на температуры не повлияло. Быть может просто повезло.
Достоинства:
Комментарий:
всё норм,работает.упаковка супер,огромная коробка с кучей бумаги и проц просто в рупырке
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло быстро, доставил курьер, немного ожидали в другом плане, что в коробочке будет, для подарка, но пришло так
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Очень хорошо упакован! Даже если кирпич с верху падет - не повредит!
Достоинства:
Комментарий:
классный процессор,пошел на замену 5800х. в стресс тесте до 55 градусов за 25 минут и выше не было.
Достоинства:
Комментарий:
Все быстро пришло, упаковано в 33 коробки, чтобы ничего не повредилось. Сам процессор один из топовых на сегодняшний день, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, что будет дальше поглядим. Дороговато
Достоинства:
Комментарий:
Отличный проц. Успел урвать до подорожания =)
Достоинства:
Комментарий:
Приобрёл давно, в последний день перед повышением, писать за сколько не буду)). Доставку оформил на субботу, а привезли на следующий день. Сейчас вроде у Ситилинк с этим проблем нет. Проц работает в стоке, ничего не настраивал. Охлаждается дешевенькой СВО ID-COOLING DASHFLOW 360 XT Lite. Правда кульки поставил BQ silent wings 4 hs. На видео крутились они процентов на 80% при старте игрушек, когда максимальный нагрев. Играю в 4к, видюха 3080ti.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший процессор цена - производительность
Достоинства:
Комментарий:
Прошло 7 дней, полет нормальный, ранее пользовался процессорами от Intel, но т.к больше всего времени я провожу в играх, решил взять этот проц, т.к в интернете сейчас ходят слухи, что даже intel 14700к хуже 7800x3d для игровой индустрии, но цены колосально отличаются, не жалею
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, но привезли просто в пупырке без клипсы и видны пятна флюса, как будто его вскрывали. Благо оттерлось без проблем и на температуры не повлияло. Быть может просто повезло.
Достоинства:
Комментарий:
всё норм,работает.упаковка супер,огромная коробка с кучей бумаги и проц просто в рупырке
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло быстро, доставил курьер, немного ожидали в другом плане, что в коробочке будет, для подарка, но пришло так
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Очень хорошо упакован! Даже если кирпич с верху падет - не повредит!
Достоинства:
Комментарий:
классный процессор,пошел на замену 5800х. в стресс тесте до 55 градусов за 25 минут и выше не было.
Достоинства:
Комментарий:
Все быстро пришло, упаковано в 33 коробки, чтобы ничего не повредилось. Сам процессор один из топовых на сегодняшний день, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, что будет дальше поглядим. Дороговато
Достоинства:
Комментарий:
Отличный проц. Успел урвать до подорожания =)
Достоинства:
Комментарий:
Приобрёл давно, в последний день перед повышением, писать за сколько не буду)). Доставку оформил на субботу, а привезли на следующий день. Сейчас вроде у Ситилинк с этим проблем нет. Проц работает в стоке, ничего не настраивал. Охлаждается дешевенькой СВО ID-COOLING DASHFLOW 360 XT Lite. Правда кульки поставил BQ silent wings 4 hs. На видео крутились они процентов на 80% при старте игрушек, когда максимальный нагрев. Играю в 4к, видюха 3080ti.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший процессор цена - производительность
Достоинства:
Комментарий:
Прошло 7 дней, полет нормальный, ранее пользовался процессорами от Intel, но т.к больше всего времени я провожу в играх, решил взять этот проц, т.к в интернете сейчас ходят слухи, что даже intel 14700к хуже 7800x3d для игровой индустрии, но цены колосально отличаются, не жалею