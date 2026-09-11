Описание товара Процессор Intel Pentium Gold G6405 S 1200 (CM8070104291811S RH3Z) OEM

Для кого и под какие задачи процессор Intel Pentium Gold G6405

Процессор Intel Pentium Gold G6405 - это отличное решение для создания недорогой, но надежной офисной или домашней системы начального уровня. Он идеально подойдет для базовых задач: работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и общения по видеосвязи. Установленный в современный сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), что позволяет собрать актуальную платформу с запасом на будущее. Для начинающих сборщиков это простой и предсказуемый вариант для первой системы.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит архитектура Comet Lake, обеспечивающая стабильную производительность для повседневных нужд. Модель G6405 оснащена двумя физическими ядрами и благодаря технологии Hyper-Threading обрабатывает до четырех вычислительных потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 4.1 ГГц, что гарантирует высокую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 14 нм и 4 МБ интеллектуального кэша третьего уровня (L3 Cache) завершают портрет эффективного бюджетного чипа.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что критически важно для устранения узких мест даже в простых системах. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2666 МГц, а объем - до 128 ГБ. Для подключения накопителей и дискретной видеокарты используется шина PCIe 3.0: 16 линий выделено под графический ускоритель, что достаточно для современных низко- и среднебюджетных решений. Отдельным преимуществом является наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 610.

TDP, питание и разгон

Процессор отличается скромным тепловыделением: его TDP составляет всего 58 Вт. Это означает минимальную нагрузку на систему питания материнской платы (VRM) и возможность использования простых, недорогих боксовых систем охлаждения, что дополнительно снижает общую стоимость сборки. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон невозможен, что полностью соответствует ее позиционированию как надежного и энергоэффективного решения для стабильной работы без лишних настроек.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки отдельной видеокарты, что идеально для офисных ПК и медиацентров. Оно поддерживает вывод изображения в 4K при 60 Гц через HDMI 1.4 и DisplayPort, аппаратное декодирование видеоформатов, включая H.264 и HEVC (H.265), что обеспечивает плавное воспроизведение онлайн-видео и фильмов. Среди дополнительных технологий присутствует поддержка Intel Optane Memory для ускорения работы с накопителями.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Хотя штатного кулера достаточно, для максимально тихой работы в условиях плохой вентиляции корпуса можно рассмотреть недорогую башенную модель. Данная OEM-версия поставляется без боксового кулера и гарантии от Intel, поэтому потребуется отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Это отличный выбор для тех, кто ценит баланс цены, надежности и достаточной производительности для стандартных задач.