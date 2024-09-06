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Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)

2 Отзывы
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Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L3
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 470 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587803
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
14 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Тактовая частота
2.5
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)

Процессор Intel Core i5-13400F – чип со сбалансированной производительностью. Можно использовать его для создания различных сборок. При изготовлении применялся технологический процесс 10 нм. Он позволяет добиться небольшого потребления энергии и тепловыделения. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения. Используется десять ядер и шестнадцать потоков для обработки информации.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)

Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Даннил М.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор подошел, недостатков не заметил) в целом все выдерживает и до каких то нереальных температур не греется. Пришло в аккуратной упаковке, с бумагой о гарантии. Все супер я считаю)
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает!) полёт нормальный. Всё отлично



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Тактовая частота
2.5
Развернуть
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i5-13400F – чип со сбалансированной производительностью. Можно использовать его для создания различных сборок. При изготовлении применялся технологический процесс 10 нм. Он позволяет добиться небольшого потребления энергии и тепловыделения. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения. Используется десять ядер и шестнадцать потоков для обработки информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Даннил М.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор подошел, недостатков не заметил) в целом все выдерживает и до каких то нереальных температур не греется. Пришло в аккуратной упаковке, с бумагой о гарантии. Все супер я считаю)
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает!) полёт нормальный. Всё отлично


Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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