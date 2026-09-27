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МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW)

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МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 1
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 2
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 3
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 4
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 5
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 6
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 7
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 8
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 9
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 10
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 11
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 12
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 13
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 14
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 15
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 9
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 10
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 11
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 12
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 13
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 14
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 15
  • МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 628736
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, WiFi
Тип картриджа
Pantum PC-211
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
22
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
417x244x305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
31

Описание товара МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW)

Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW)




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, WiFi
Тип картриджа
Pantum PC-211
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
22
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
417x244x305
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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