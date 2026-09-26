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Корпус Accord ACC-CL915 черный без купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Accord ACC-CL915 черный без

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Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 1
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 2
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 3
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 4
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 5
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 6
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 7
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 8
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 1
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 2
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 3
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 4
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 5
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 6
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 7
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 8
  • Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619340
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
180x425x350
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Accord ACC-CL915 черный без

Корпус Accord ACC-CL915 представляет собой черный Midi-Tower без блока питания, поддерживающий материнские платы форм-фактора ATX. Он оснащен возможностью установки до четырех 120-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения. На передней панели корпуса расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и аудиоразъемы. Корпус имеет нижнее расположение блока питания, что обеспечивает лучшую вентиляцию и организацию кабелей внутри системы.

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-CL915 черный без




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
180x425x350
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord ACC-CL915 представляет собой черный Midi-Tower без блока питания, поддерживающий материнские платы форм-фактора ATX. Он оснащен возможностью установки до четырех 120-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения. На передней панели корпуса расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и аудиоразъемы. Корпус имеет нижнее расположение блока питания, что обеспечивает лучшую вентиляцию и организацию кабелей внутри системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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