Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00)
Корпус Cooler Master Mini-Tower — это стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного ПК. Выполненный в классическом черном цвете, этот корпус сочетает в себе высокое качество материалов и премиальный дизайн. Корпус оснащен встроенными вентиляторами — один 120 мм и один 140 мм, которые обеспечат отличное охлаждение ваших компонентов. Благодаря возможностям установки видеокарты длиной до 346 мм, вы можете использовать мощные графические решения для игр и профессиональных задач. Cooler Master предлагает продуманное внутреннее пространство с четырьмя слотами для установки 2,5-дюймовых накопителей и тремя устройствами 3,5 дюйма, что позволит вам организовать хранение данных по своему усмотрению. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению воздушного потока и упрощает сборку. С четырьмя слотами расширения вы сможете установить необходимые дополнительные компоненты, а совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX дает гибкость в выборе комплектующих. Процессорный кулер высотой до 166 мм обеспечит эффективное охлаждение даже самым требовательным процессорам. Особенностью корпуса является боковое окно из стекла, которое не только добавляет эстетики сборке, но и позволяет увидеть внутренние компоненты, подчеркивая их красоту и мощность. Вес корпуса составляет всего 5,56 кг, что делает его лёгким и удобным для транспортировки. Cooler Master продолжает устанавливать стандарты качества и надежности в производстве компьютерных комплектующих, обеспечивая пользователям превосходное сочетание стиля и функциональности.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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